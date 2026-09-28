Derby hennuyer, souvenirs à gogo et chocs wallons : les affiches des 1/16es de la Croky Cup

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Derby hennuyer, souvenirs à gogo et chocs wallons : les affiches des 1/16es de la Croky Cup
Photo: © photonews
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Wesley Sonck a effectué le tirage au sort des seizièmes de finale de la Croky Cup, ce lundi. Le derby limbourgeois entre Saint-Trond et Lommel sera l'affiche de D1A. Le Sporting d'Anderlecht se déplacera au Beerschot, le Club de Bruges à Lokeren, le RFC Liège à la RAAL et le Sporting Charleroi à Mons dans un joli derby hennuyer. De son côté, le Standard recevra Dender.

Le tirage au sort des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique, réalisé par l'ancien Diable Rouge Wesley Sonck, a livré son verdict ce lundi. Il concernait 17 équipes de Jupiler Pro League (Courtrai a été éliminé sur la pelouse de Heist au tour précédent), dix formations de Challenger Pro League et cinq clubs amateurs : trois de D1 FFA, un de D1 VV et un de D2 VV : le petit poucet Nijlen.

Chaque match opposera donc une équipe de Jupiler Pro League à une équipe d'un rang inférieur, sauf un seul de ces seizièmes de finale qui verra deux équipes de l'élite se rencontrer (Lommel ayant été placé dans le pot "D1B - amateurs"). Chaque équipe amatrice recevra son adversaire, à l'exception de Habay-la-Neuve et Nijlen, dont le terrain et le stade ne sont pas aux normes de l'événement. Ce sera donc bien le cas de Mons, Rochefort et Heist.

Pour rappel, ces seizièmes de finale de Croky Cup ne se joueront plus en semaine comme ce fut le cas par le passé, mais bien le week-end des 16, 17 et 18 octobre. C'est la Commission du calendrier qui, ce mercredi 30 septembre, dispatchera les matchs entre les trois jours. À noter que les huitièmes de finale se dérouleront également un week-end, avant le retour des matchs en semaine à partir des quarts de finale.

Saint-Trond - Lommel, derby limbourgeois comme match 100 % D1A

Première boule sortie par Wesley Sonck, Saint-Trond, troisième du dernier championnat, qui recevra Lommel dans un derby limbourgeois et, donc, dans la seule rencontre 100 % D1A de ces seizièmes. De son côté, Westerlo recevra le Patro Eisden.

Troisième rencontre tirée par Sonck, le Sporting d'Anderlecht, qui ira du côté du Beerschot pour un duel "100 % Mauve". Le déplacement à Heist, sur le littoral de notre pays, revient quant à lui à l'Antwerp. Encore plus long déplacement pour Seraing, du côté de Zulte Waregem.

Lire aussi… Croky Cup : voici quand aura lieu le tirage au sort des seizièmes de finale

Cette Coupe de Belgique sera l'occasion de souvenirs pour Hans Vanaken qui, avec le Club de Bruges, recevra le club où il s'est révélé : Lokeren. Souvenir de D1A aussi pour Felice Mazzù, qui n'ira pas avec son équipe d'Eupen dans l'un de ses anciens clubs, mais bien à Malines. Souvenir encore pour l'Union Rochefortoise, qui retrouvera La Gantoise deux ans plus tard, mais cette fois dans la Province du Luxembourg.

Derby hennuyer entre Mons et Charleroi

Autre formation de D1 FFA, Habay-la-Neuve se déplacera au SK Beveren, champion de Challenger Pro League la saison dernière. Petit poucet de ces seizièmes de finale, le KFC Nijlen se déplacera à l'Union Saint-Gilloise, vainqueur de la compétition la saison dernière, dans une rencontre qui ressemblera véritablement à David contre Goliath.

Promu en Challenger Pro League la saison dernière et auteur d'un bon début de saison, l'Excelsior Virton, qui n'a plus remporté le moindre club de Pro League depuis La Gantoise en 2001, recevra le Racing Genk. Resté en D1 FFA au détriment des Gaumais, le RAEC Mons recevra le Sporting Charleroi dans un derby hennuyer, et une très belle affiche. Pas un derby, mais une affiche 100 % wallonne aussi entre la RAAL et le RFC Liège.

Le Standard face à Dender, où il a été éliminé la saison dernière

Le Standard, lui, aura la chance de jouer à domicile, contre Dender. Une rencontre dont se méfieront les Rouches, éliminés au stade Van Roy la saison dernière. À domicile, aussi, OHL, face aux Francs Borains. Dernière rencontre tirée par Wesley Sonck, le Sporting Hasselt recevra le Cercle de Bruges.

Toutes les affiches des seizièmes de finale de la Croky Cup 

Saint-Trond (D1A) - Lommel (D1A)

Westerlo (D1A) - Patro Eisden (D1B)

Beerschot (D1B) - Sporting Anderlecht (D1A)

Heist (D1VV) - Antwerp (D1A)

Zulte Waregem (D1A) - Seraing (D1B) 

Club Bruges (D1A) - Lokeren (D1B)

Malines (D1A) - Eupen (D1B)

Rochefort (D1 FFA) - La Gantoise (D1A)

SK Beveren (D1A) - Habay-la-Neuve (D1 FFA)

Union Saint-Gilloise (D1A) - KFC Nijlen (D2 VV)

Excelsior Virton (D1B) - Racing Genk (D1A)

RAEC Mons (D1 FFA) - Sporting Charleroi (D1A) 

RAAL La Louvière (D1A) - RFC Liège (D1B)

Standard Liège (D1A) - Dender (D1B)

OH Louvain (D1A) - Francs Borains (D1B)

Sporting Hasselt (D1B ) - Cercle Bruges (D1A)

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