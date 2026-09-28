Mario Kohnen, un entraîneur à la dure pour Charleroi : "Ils ont parfois du mal à avaler la pilule"

Depuis qu'il est entraîneur principal de Charleroi, Mario Kohnen peut se targuer d'un joli bilan de 35 points sur 47. Cette saison, seule l'Union Saint-Gilloise n'a - avec pas mal de difficultés - pas été battue par les Zèbres. L'entraîneur du Sporting s'ouvre sur cette belle alchimie retrouvée.

C'est aussi à cela que l'on remarque que Charleroi refait parler de lui positivement : cette semaine, Mario Kohnen a accordé une longue interview au site Transfermakt. Il y évoque son tempérament, les bases du renouveau carolo et son attrait pour le football allemand. Morceaux choisis.

Les succès actuels se construisaient déjà en fin de saison dernière : "Le moment décisif où j'ai su que quelque chose se mettait en place, c'est la victoire dans le choc wallon contre le Standard lors du dernier match des Playoffs. Il était primordial pour nous de forger notre propre identité".

Toujours les pieds sur terre

Mais il ne s'emballe pas pour autant : "Je connais les rouages ​​du ce sport. Quel que soit le résultat, l'entraîneur est toujours sous les feux des projecteurs. Personnellement, je ne suis ni vaniteux ni arrogant, et je n'ai pas besoin de la gloire. Si j'étais ce genre d'entraîneur, je serais la cible de critiques acerbes, surtout dans les moments difficiles, car personne ne s'intéresserait à vous".

L'entraîneur des Zèbres incarne un personnage entier : le sien. "Les gars savent que je suis ouvert, transparent et direct. Ils ont parfois du mal à avaler la pilule quand je suis plus franc, mais au fond, chacun sait à quoi s'en tenir. Si un entraîneur n'est pas honnête, il perd son équipe".

De T3 à T1 en quelques mois

Après tout, Kohnen est présent au Mambourg depuis un an, rejoignant initialement le club comme adjoint de Rik De Mil, au même titre qu'Hans Cornelis : "Je considère comme un atout considérable d'avoir été entraîneur adjoint pendant tant d'années. J'ai pu glaner en coulisses les ingrédients essentiels à ma stratégie d'entraînement".





"Travailler avec différents entraîneurs, c'était comme faire ses courses au supermarché. J'ai tiré de chacun d'eux quelque chose dont j'avais besoin pour mon plan de jeu. Mais une chose est sûre : il n'existe pas de plan A parfait. Chaque saison exige de nouvelles approches", poursuit-il.

Ne pas se reposer sur ses acquis, l'un de ses leitmotivs : "J'ai évolué en tant qu'entraîneur au fil des ans. Avant, j'étais extrêmement impatient ; tout devait être parfait. Maintenant, je sais que certaines choses prennent du temps".

La rigueur allemande

Mario Kohnen a appris à ménager la chèvre et le chou : "Malheureusement, on ne peut plus dire tout ce qu'on pense, car on est vite catalogué ou nos propos sont exploités à des fins malveillantes. Mais le football est un sport qui se nourrit d'émotions, et j'apprécie toujours autant les interviews avec des personnalités comme Uli Hoeneß, Oliver Kahn ou Stefan Effenberg

Des références allemandes qui trahissent son éducation germanophone dans les Cantons de l'Est : "Enfant et adolescent, je regardais Sportschau et Doppelpass tous les week-ends. J'ai grandi avec la Bundesliga et j'ai toujours été un grand fan du Bayern Munich. Parmi mes traits de caractère typiquement allemands, on compte mon sens aigu de l'organisation, ma rigueur et ma ponctualité".