Mark Van Bommel fait quelques changements, Zidane aligne une équipe B !

Les équipes alignées par Mark Van Bommel et Zinedine Zidane pour le match de ce lundi entre la Belgique et la France en Nations League sont connues. Côté belge, les quelques changements étaient attendus ; côté français, c'est un turnover quasi-total auquel s'est livré le sélectionneur.

Du côté de Mark van Bommel, on s'attendait à quelques retouches par rapport au match de vendredi en Italie. Maxim De Cuyper, peu convaincant face à l'Italie, cède sa place à Joaquin Seys au back gauche, le reste de la défense restant inchangé.

Dans l'entrejeu, un changement : Tielemans et De Bruyne sont titulaires, mais Nicolas Raskin cède sa place à Roméo Lavia, bien rentré contre la Squadra Azzurra. La ligne offensive, elle, ne bouge pas : Diego Moreira reste titulaire côté droit malgré l'entrée réussie de Dodi Lukebakio.

Zinedine Zidane aligne une équipe réserve

On savait que Zinedine Zidane ferait un peu plus tourner de son côté... mais peut-être pas à ce point. Le sélectionneur des Bleus a en effet réalisé... 9 (!) changements dans le onze de base. Seuls Mike Maignan et Maxence Lacroix enchaînent après avoir déjà démarré en Turquie.

Devant, pas de Dembélé ni d'Olise, donc : Doué, Lepaul et Barcola animeront l'attaque française, tandis que l'entrejeu est composé de la révélation de Côme, Da Cunha, d'Eduardo Camavinga et du néo-Parisien Akliouche.