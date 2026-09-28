Pas de retrouvailles à Sclessin : un Diable Rouge va manquer le match contre la Turquie

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Pas de retrouvailles à Sclessin : un Diable Rouge va manquer le match contre la Turquie
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Diego Moreira ne sera pas de retour à Sclessin ce vendredi pour disputer le troisième match de Ligue des Nations des Diables Rouges contre la Turquie. L'ailier de l'AC Milan a accumulé les cartons jaunes.

La Belgique n'a pas réussi à s'imposer face à l'équipe de France ce soir au stade Roi Baudouin. Une triste défaite 0-1 et des occasions gâchées au cours des deux périodes. Entré en jeu à la 77e minute, Michael Olise a débloqué la situation pour la France. L'ailier de Vincent Kompany au Bayern Munich a remporté son duel face à Maxim De Cuyper et n'a laissé aucune chance à Senne Lammens.

Moins bon contre la France

Moins percutant que contre l'Italie la semaine passée, Diego Moreira a eu du mal face aux Bleus de Zinédine Zidane. Titularisé pour la deuxième fois de suite par Mark van Bommel, Moreira a été actif sur le côté droit à la place de Dodi Lukebakio, qui est entré en jeu à la 63e minute.

Pas de retrouvaille à Sclessin pour Diego Moreira

Malheureusement pour lui, Moreira ne disputera pas la rencontre face à la Turquie à Sclessin en Ligue des Nations. Le joueur de l'AC Milan a reçu un carton jaune à la 42e minute, à quelques minutes de la fin de la première mi-temps.

Il sera donc suspendu pour accumulation de cartons jaunes, puisqu'il avait déjà été averti contre l'Italie il y a quelques jours. Moreira est né à Liège et a effectué une partie de sa formation au Standard de Liège.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
France
Diego Moreira

Plus de news

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 2
Serbie Serbie 1-2 Pays-Bas Pays-Bas
Danemark Danemark 2-0 Pays de Galles Pays de Galles
Norvège Norvège 1-2 Portugal Portugal
Allemagne Allemagne 0-1 Grèce Grèce
Turquie Turquie 1-4 Italie Italie
Belgique Belgique 0-1 France France
République tchèque République tchèque 29/09 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 29/09 Croatie Croatie

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Bons, mais pas assez bons : les notes des Diables Rouges après Belgique-France den strep den strep a propos de Un ancien entraîneur d'Anderlecht balance : "L’éthique et les conditions de travail laissent à désirer" Pogi Pogi a propos de Mario Kohnen, un entraîneur à la dure pour Charleroi : "Ils ont parfois du mal à avaler la pilule" Satanas & Diabolo Satanas & Diabolo a propos de Forfait contre la Belgique, Kylian Mbappé pourrait ne manquer aucun match avec le Real Madrid Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Dénoncer les atrocités commises dans la région" : l'ex-gardien du Standard refuse de jouer contre Israël den strep den strep a propos de "Je ne sais pas si je peux le dire" : Besnik Hasi a tenté de débaucher un leader d'Anderlecht en Turquie Union 60 Union 60 a propos de Un club de D3 FFA face à un forfait général...pour un impayé de 246 euros den strep den strep a propos de Besnik Hasi n'en a pas fini avec Anderlecht : le torchon brûle encore avec ses anciens dirigeants Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Gagnant-gagnant ? Un ancien pilier Brugeois pourrait revenir trouver du temps de jeu au Club Pogi Pogi a propos de Officiel : l'Olympic Charleroi débauche son nouvel entraîneur au Standard Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved