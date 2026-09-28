Pas de retrouvailles à Sclessin : un Diable Rouge va manquer le match contre la Turquie

Diego Moreira ne sera pas de retour à Sclessin ce vendredi pour disputer le troisième match de Ligue des Nations des Diables Rouges contre la Turquie. L'ailier de l'AC Milan a accumulé les cartons jaunes.

La Belgique n'a pas réussi à s'imposer face à l'équipe de France ce soir au stade Roi Baudouin. Une triste défaite 0-1 et des occasions gâchées au cours des deux périodes. Entré en jeu à la 77e minute, Michael Olise a débloqué la situation pour la France. L'ailier de Vincent Kompany au Bayern Munich a remporté son duel face à Maxim De Cuyper et n'a laissé aucune chance à Senne Lammens.

Moins bon contre la France

Moins percutant que contre l'Italie la semaine passée, Diego Moreira a eu du mal face aux Bleus de Zinédine Zidane. Titularisé pour la deuxième fois de suite par Mark van Bommel, Moreira a été actif sur le côté droit à la place de Dodi Lukebakio, qui est entré en jeu à la 63e minute.

Pas de retrouvaille à Sclessin pour Diego Moreira

Malheureusement pour lui, Moreira ne disputera pas la rencontre face à la Turquie à Sclessin en Ligue des Nations. Le joueur de l'AC Milan a reçu un carton jaune à la 42e minute, à quelques minutes de la fin de la première mi-temps.

Il sera donc suspendu pour accumulation de cartons jaunes, puisqu'il avait déjà été averti contre l'Italie il y a quelques jours. Moreira est né à Liège et a effectué une partie de sa formation au Standard de Liège.