Sans club, un ancien pilier Brugeois pourrait se relancer en Serie A

Chafik Ouassal, journaliste football
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Sans club, un ancien pilier Brugeois pourrait se relancer en Serie A
Photo: © photonews
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Après plusieurs mois sans club, le Sénégalais pourrait bien faire son retour dans un championnat européen de haut niveau. Il avait été un élément incontournable du Club de Bruges avant de rejoindre la Ligue 1 et Monaco.

Le Corriere dello Sport évoque un intérêt prononcé de la part de Bologne envers Krépin Diatta. L'ancien joueur du Club de Bruges y serait courtisé, encore plus pour le fait qu'il soit actuellement libre. Le club d'Arthur Theate et Samuel Mbangula cherche en effet à se renforcer suite à son difficile début de saison.

Sans club mais toujours international

Pour Krépin Diatta, un transfert en Serie A mettrait fin à une période d’inactivité particulièrement longue. Son contrat avec l’AS Monaco avait expiré l’été dernier et n’a pas été renouvelé. Depuis lors, plusieurs destinations potentielles ont été envisagées, sans qu’aucun accord n’ait abouti.

Le joueur de 27 ans est toutefois resté actif au niveau international. Lors de la Coupe du monde organisée l’été dernier au Canada, au Mexique et aux Etats-Unis, Diatta était au rendez-vous et faisait encore partie de l’équipe titulaire du Sénégal. Il avait, en effet, débuté tous les matches de groupe, face à l'Irak, contre la Norvège et face à la France.

Début de saison compliqué pour Bologne

Au niveau des clubs, sa carrière s’est toutefois temporairement arrêtée après son départ de Monaco où il avait passé plusieurs saisons, après que le club de la Principauté ne le transfère de Bruges début 2021. Ce transfert s’était alors élevé à plus de seize millions d’euros. L’Italie pourrait désormais être la prochaine étape de sa carrière. Bologne manifesterait un intérêt concret selon le Corriere dello Sport, même si aucun accord définitif n’a encore été conclu pour l’instant.


Le club d'Arthur Theate et de Samuel Mbangula est actuellement 18e de Serie A et premier relégable avec deux petits points en cinq match. Un début de saison catastrophique qui avait d'ailleurs conduit au départ précipité de son entraineur, un certain Domenico Tedesco, licencié après seulement quatre journées de Serie A (lire ICI).

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