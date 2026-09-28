Transfert surprise pour Wout Faes, qui quitte Leicester

Malgré une première titularisation de la saison juste avant la trêve internationale, Wout Faes quitte Leicester City pour rejoindre le Shabab AlAhli Dubai FC, aux Émirats arabes unis. L'ancien Diable Rouge (28 sélections) semble ainsi abandonner tout retour sur la scène internationale.

Titularisé pour la première fois de la saison lors du déplacement à Barnsley juste avant la trêve internationale, Wout Faes était jusque-là sur une voie de garage à Leicester City.

Pas la moindre minute jouée, et même pas la moindre présence dans le groupe depuis l'été pour le défenseur central de 28 ans sous les couleurs des Foxes, qui évoluent désormais en League One, le troisième niveau anglais.

Une situation qui va changer. Car l'information est officielle, Wout Faes quitte Leicester City, où il était arrivé en provenance du Stade de Reims en 2022 contre 17 millions d'euros, pour rejoindre le Shabab AlAhli Dubai FC, aux Émirats arabes unis.

Wout Faes signe aux Émirats arabes unis

"Il a disputé 136 matchs toutes compétitions confondues et inscrit six buts. Wout quitte le club avec les remerciements de tous et nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière", écrit le club anglais dans son communiqué.

Un transfert avec lequel l'ancien joueur d'Anderlecht et d'Ostende semble abandonner toute ambition internationale, lui qui n'a plus été sélectionné depuis le rassemblement de juin 2025 dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde, où il avait joué 90 minutes contre la Macédoine du Nord et le Pays de Galles avant de disparaître de la circulation.





Actuel quatrième du championnat, son nouveau club ne compte aucune grande star dans ses rangs, son joueur le mieux valorisé étant Serdar Azmoun (6 millions d'euros), international iranien à 92 reprises passé notamment par le Bayer Leverkusen et l'AS Roma. Avec ses 10 millions d'euros de valeur marchande selon le site de référence Transfermarkt, Wout Faes devient donc le joueur le mieux valorisé de l'effectif, et d'assez loin.