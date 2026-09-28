Un ancien Diable Rouge dézingue la Ligue des Nations

Chafik Ouassal, journaliste football
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Un ancien Diable Rouge dézingue la Ligue des Nations
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L'ancien joueur n'est pas fan de la Ligue des Nations. Selon lui, la compétition entraîne surtout une charge supplémentaire pour les joueurs, en plus du calendrier en club déjà chargé, et qui continue à l'être encore plus.

La Ligue des Nations a été introduite en 2018 pour remplacer les match amicaux et rendre le football international plus compétitif. Selon Steven Defour, les joueurs - surtout ceux qui évoluent dans des grands championnats - voient leur calendrier encore plus chargé de matchs supplémentaires. L'ex-milieu de terrain pointe ainsi surtout l'envers du décor.

En effet, l'ancien joueur du Standard et d'Anderlecht n'y voit que de quoi remplir les pages du calendrier : "Cette compétition ne fait qu'aller à l'encontre de l'intégrité physique des footballeurs, qui doivent jouer encore plus de matches", critique-t-il dans Primo.

Une charge supplémentaire pour les joueurs

L'UEFA avait lancé la Ligue des Nations lors de la saison 2018/19 avec pour objectif clair de faire en sorte que les équipes nationales rencontrent plus souvent des adversaires de niveau comparable et réduire le nombre de matchs dits "sans enjeu".

L'Europe a été divisée en différentes divisions, avec promotion et relégation. La compétition est entre-temps devenue une valeur sûre du calendrier international. Le Portugal a remporté la première édition en 2019, la France a suivi en 2021, l'Espagne a gagné en 2023 et le Portugal a décroché son deuxième titre en 2025.

En 2021, les Diables Rouges ont atteint les Finales à Quatre. En demi-finale, la Belgique a perdu 2-3 contre la France, puis l'Italie a été trop forte avec 2-1 lors du match pour la troisième place.

Lire aussi… LIVE : La France contrôle la seconde période (0-0)

Il y a beaucoup d'argent derrière la Ligue des Nations

L'UEFA souligne que la compétition constitue une source de revenus stable grâce aux droits commerciaux centralisés et aux revenus des sponsors, pour les fédérations nationales de football.  Pour la période 2022-2028, l'UEFA prévoit que les revenus commerciaux combinés de la Ligue des Nations et d'autres compétitions nationales impliquées s'élèveront à environ 3 milliards d'euros.

Les clubs en profitent également indirectement car l'UEFA verse des compensations pour le prêt de joueurs pour les compétitions de l'équipe nationale. Mais Steven Defour se concentre cependant surtout sur la charge sportive des joueurs que de tels matchs entraînent : "Pour moi, cette Ligue des Nations ne doit pas du tout exister", conclut-il.

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