Un ancien entraîneur d'Anderlecht balance : "L’éthique et les conditions de travail laissent à désirer"

Besnik Hasi gardera des souvenirs bien mitigés de son deuxième passage à Anderlecht. L'ancien entraîneur des Mauves n'est pas totalement convaincu par la structure du club, même si plusieurs personnes côtoyées ont été de belles rencontres/rretrouvailles.

Neuf ans ont passé entre le premier départ de Besnik Hasi d'Anderlecht en tant qu'entraîneur et son retour surprise le jour du licenciement de David Hubert. Entre ces deux passages, de l'eau a coulé sous les ponts, le football a changé, le Sporting a changé.

Hasi était aux premières loges pour le remarquer : "Avant, la communication était directe et les décisions prises rapidement. C’était décidé sur-le-champ. Maintenant, c’est un va-et-vient incessant de personnel. Des personnes compétentes, certes. Mais l’éthique et les conditions de travail laissent à désirer. La culture d’Anderlecht est en train de disparaître", alerte-t-il dans Het Nieuwsblad.

Trop d'intermédiaires à Neerpede ?

Les Mauves ont suivi l'évolution du football...au point de devenir un club comme les autres ? "Il y a trop de monde à Neerpede. Il y a en fait trois clubs à part entière : l'équipe première, les U23 avec leur staff, et l'équipe féminine. Sans compter tous les employés du club qui occupent les bureaux.

"C'est toujours bondé. Tellement bondé que je me demande parfois : "Est-ce que j'ai déjà salué cette personne ?'. L'équipe première doit pouvoir jouer complètement à l'écart. Loin de là", poursuit Hasi.

Lucas Biglia, la classe jusqu'au bout

Parmi cette horde de collaborateurs mauves et blancs, l'entraineur avait tout de même sa garde rapprochée : son staff. Celui-ci s'est tout de même disloqué à son départ. Lucas Biglia a remis sa démission dans la foulée, Edward Still est allé voir du côté de Watford.





Les deux hommes ont marqué Hasi : "Quand le staff a été constitué, j'ai demandé à Lucas Biglia de me rejoindre, car je voulais quelqu'un qui sache ce que c'est que de jouer pour Anderlecht. C'est un type formidable. Le fait qu'il soit parti après mon limogeage – ce qui n'était pas nécessaire – témoigne de sa loyauté".

"Je suis aussi toujours en contact fréquent avec Edward Still. Il est impliqué dans le football 24 heures sur 24. Quant aux autres, je m'en fiche . Je n'ai pas d'avis là-dessus", conclut sèchement Besnik Hasi.