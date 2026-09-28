Un quatrième Hazard lance enfin sa carrière : Eden était au stade pour l'encourager ce week-end

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un quatrième Hazard lance enfin sa carrière : Eden était au stade pour l'encourager ce week-end
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Après avoir assisté au match de la Royale Union Tubize-Braine samedi face aux U23 de l'Union Saint-Gilloise, Eden Hazard a continué son tour du football amateur belge ce week-end. L'ancien capitaine des Diables Rouges était en effet à Ganshoren pour le match de D2 FFA entre les locaux et les U23 de l'AS Eupen. Une présence pas si surprenante quand on sait que son plus jeune frère a signé à Ganshoren cet été.

"Je croise assez souvent Eden à Madrid, je crois que nous n'habitons pas loin l'un de l'autre" : les habitants de Tubize et de Braine-le-Compte ont donc un point commun avec Zinedine Zidane, qui a rappelé ses bons souvenirs communs avec Eden Hazard ce dimanche en conférence de presse. Car il n'est vraiment pas rare, du moins quand il n'est pas à Madrid, justement, de croiser l'ancien capitaine des Diables Rouges dans sa région d'origine, ou dans les travées du stade Leburton de Tubize.

Hazard était en effet présent au match de la Royale Union Tubize-Braine ce samedi, une présence qui avait autant à voir avec ses liens personnels au sein du club (où son père est toujours impliqué en coulisses) qu'avec un potentiel futur investissement, comme nous vous l'expliquions ici.

Ce qui est moins habituel, par contre, c'est d'apercevoir Eden Hazard à... Ganshoren. On le sait, le Brainois aime le "vrai football", les après-midi entre amis et les bières partagées sans prise de tête mais de là à le voir profiter d'un match de D2 FFA, soit le quatrième échelon de notre football, il y a de la marge.

Eden Hazard assiste au match de son frère cadet Ethan 

Pourtant, Eden était bel et bien présent Rue au Bois ce dimanche pour le match entre le FC Ganshoren et les U23 de l'AS Eupen, une présence discrète mais qui n'est pas passée inaperçue. Que faisait-il là ? Comme souvent, c'est du côté de la famille qu'il faut chercher la réponse à cette question.

Car depuis cet été, le FC Ganshoren compte en ses rangs un certain Ethan Hazard (23 ans). Le frère cadet d'Eden, Thorgan et Kylian - qui a quant à lui été décisif en Coupe de Belgique avec le FC Liège ! - a signé en D2 FFA cet été, reculant d'un échelon en ayant constaté qu'il ne recevait pas sa chance à la RUTB malgré son nom de famille.

Un nom forcément difficile à porter, d'autant que dans la famille Hazard, cela a toujours été clair : Ethan est celui des quatre qui avait le moins de motivation à devenir un jour footballeur professionnel. Il s'est plutôt fait remarquer par son passage... dans la saison 13 de Secret Story.

Une émission dont il avait atteint la finale, remportant un dérisoire chèque de 5000 euros - dérisoire, bien sûr, au vu des dizaines de millions engrangés par ses frères aînés dans leur carrière et qui suffisent assez largement à pourvoir aux besoins de la famille proche.

Après sa "pause carrière" pour les besoins de Secret Story, voilà donc qu'Ethan Hazard commence à enchaîner les matchs en D2 FFA. Il compte déjà deux buts pour le FC Ganshoren, et pourrait bien avoir enfin lancé sa carrière, qui ne l'emmènera pas vers les mêmes sommets qu'Eden, mais que ce dernier suivra certainement encore avec plaisir. 

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