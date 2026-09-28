"Une révolution ? Ça n'a pas été le cas" : un ancien de Pro League critiqué pour sa sortie sur Zinedine Zidane

Les premiers pas de Zinedine Zidane font beaucoup parler en France. Tout le monde à son avis sur la question. Pour Maxime Chanot, on en fait un peu trop sur le sujet. L'ancien défenseur du White Star, du Beerschot et de Courtrai ne voit pas tant de différences par rapport à Didier Deschamps. Une prise de position qui ne passe pas chez nos voisins.

En s'imposant 0-1 en Turquie grâce à un but de Kylian Mbappé, la France a offert à Zinedine Zidane la victoire pour son premier match, des débuts réussis dont aucun sélectionneur des Bleus ne pouvait se targuer depuis Aimé Jacquet.

Pourtant, à Izmir, les Bleus ont parfois souffert, se reposant sur un grand Mike Maignan. quelques difficultés qui font réagir sur le plateau de l'After, l'émission de RMC. Chroniqueur régulier, Maxime Chanot s'est fait connaître pour ses prises de position tangentes. Celle sur la passation de pouvoir à la tête des Bleus ne fait pas exception à la règle.

Maxime Chanot sans langue de bois

"L'opinion publique avait dit qu'avec Zinedine Zidane, on allait avoir une équipe de France dominatrice, une équipe joga bonito, qui allait nous faire rêver. Et bien, cela n'a pas forcément été le cas", constate l'ancien défenseur de Pro League.

"Oui, il y a eu cette victoire - importante - en Turquie. Mais je suis ressorti de ce match assez partagé quant à la patte Zidane. On pouvait s'attendre à une révolution immédiate, ça n'a pas été le cas", poursuit-il.

Zidane n'a eu que quatre jours pour prendre ses marques et préparer l'équipe à ce premier test. Mais au-delà du contenu en tant que tel, Chanot trouve à redire sur la composition du groupe.



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La France en fait-elle trop autour de Zidane ?

"J'ai trouvé qu'il y avait trop peu de changements par rapport à l'ère Deschamps. Après, j'ai envie de te dire que quand tu as 14 joueurs qui étaient déjà là avant, tu ne peux pas avoir beaucoup de changement. C'est pour ça que je rigolais avec cette révolution qu'on allait avoir", avance-t-il.

"Oui, il y a eu des bonnes choses, notamment le contre-pressing que j'ai beaucoup aimé. Mais il y a une réalité : 14 ans de Didier Deschamps, ça ne s'efface pas comme ça. Les joueurs sont peut-être aussi matrixés. Mais c'est aussi à toi d'amener un renouveau avec d'autres hommes", conclut-il.

Des propos qui font déjà réagir chez nos voisins. Pas touche à ZZ : Maxime Chanot doit faire face à pas al de critiques. Zinedine Zidane pourrait d'ailleurs 'lui répondre' en opérant beaucoup de changements face aux Diables ce soir.