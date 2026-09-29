🎥 La France aurait-elle dû obtenir un penalty ? "Nathan Ngoy joue avec les limites"

La France s'est imposée sur le plus petit des scores face à la Belgique ce mardi (0-1) au stade Roi Baudouin. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires à la pause sur un score nul et vierge, mais celui-ci aurait pu être tout autre, notamment si un penalty avait été sifflé. En effet, une intervention litigieuse de Nathan Ngoy à la 21e minute de jeu fait débat.

Nathan Ngoy a été l'un des meilleurs Diables Rouges sur le terrain ce lundi au stade Roi Baudouin. Après la rencontre, Walfoot.be lui a accordé la note de 7 sur 10 : "Quelle première période de très, très haut vol encore une fois de sa part - même s'il a pris un risque avec sa poussée sur Barcola. Un peu plus discret en seconde avec plus d'espaces laissés devant le rectangle."

Une intervention qui aurait pu coûter cher à la Belgique

Sa première période très réussie aurait cependant pu être vue autrement si l'arbitre avait décidé de siffler penalty à la 21e minute de jeu. Alors que Bradley Barcola s'avançait vers le but belge et se trouvait dans la surface de réparation, le joueur de Lille, dépassé, a poussé le Français qui est tombé. Une intervention que l'arbitre de la rencontre n'a pas jugée fautive, mais qui fait débat.

Honnêtement, pourquoi ils ne sifflent pas ce genre de fautes comme penalty ? pic.twitter.com/b8UsbkdBfX — MADOU (@madou1814) September 28, 2026

"Ce genre de faute, il ne faut pas la faire là, évidemment. […] Il y a quand même le bras très tendu. Il est à la limite. Il joue avec les limites. C'est une prise de risque à éviter, je trouve, dans ce genre de position", a réagi Thomas Chatelle, qui commentait la rencontre sur RTL Sports.

Bradley Barcola n'en revenait pas après la décision de l'arbitre

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Bradley Barcola, lui, n'en revenait en tout cas pas. Le Français a réclamé le penalty, qui n'a finalement pas été accordé. Mais côté français, cette phase va être très rapidement oubliée étant donné que les hommes de Zinédine Zidane se sont finalement imposés sur le score de 0-1 lors de cette deuxième journée de Ligue des Nations.



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