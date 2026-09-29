Alexis Saelemaekers touché à l'entraînement avec l'AC Milan : les premières nouvelles sont tombées

Alexis Saelemaekers touché à l'entraînement avec l'AC Milan : les premières nouvelles sont tombées
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Non sélectionné par Mark van Bommel, Alexis Saelemaekers s’est blessé à la cheville à l’entraînement avec l’AC Milan. Les premiers examens se veulent rassurants. Le club lombard suivra l’évolution de la condition physique de son joueur au jour le jour.

Les examens médicaux ont écarté aussi bien une lésion osseuse qu’une atteinte de la capsule articulaire ou des ligaments, rapporte la Gazzetta dello Sport. L’AC Milan continuera à suivre l’évolution de la situation d’Alexis Saelemaekers dans les prochains jours et évaluera son rétablissement au jour le jour. Pour l’instant, aucune durée précise d’indisponibilité n’est connue.

Alexis Saelemaekers se blesse pendant la trêve internationale

Le timing est forcément embêtant pour Saelemaekers. Alors qu’une grande partie de ses coéquipiers sont partis rejoindre leur sélection nationale, le Belge est resté à Milan. C’est lors d’un entraînement avec les joueurs restés au club que les choses ont mal tourné mardi.

La bonne nouvelle, c’est que les premiers examens n’ont révélé aucune blessure grave. Une longue absence ne semble donc pas d’actualité pour le moment, même si Milan devrait rester prudent avec son rétablissement. Les blessures à la cheville peuvent parfois être traîtres et le club ne voudra évidemment pas précipiter son retour.

Pour le Belge, cette blessure tombe par ailleurs à un moment où il bénéficie d’un temps de jeu régulier sous les ordres de Ruben Amorim. Le technicien portugais l’utilise dans plusieurs rôles offensifs et compte sur sa polyvalence.

Milan reste prudent avant le prochain match

La trêve internationale offre toutefois à Saelemaekers un peu de temps supplémentaire pour récupérer sans devoir immédiatement manquer plusieurs rencontres. L’AC Milan ne retrouvera la compétition qu’à la reprise des championnats.

Lire aussi… Le onze des Diablotins face au Pays de Galles

Reste à savoir si le Diable Rouge sera déjà totalement opérationnel à ce moment-là. Tout dépendra de l’évolution de sa cheville dans les prochains jours et du moment où il pourra reprendre l’entraînement collectif.

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