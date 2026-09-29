Anciens partenaires au Standard, futurs coéquipiers chez les Diables ? "Si je continue à être performant..."

Lucas Noubi progresse bien au Deportivo La Corogne. Cela lui vaut un rôle en vue chez les Diablotins, avant de s'imposer...dans le groupe des Diables ? L'ambition est bien là, encouragée par la trajectoire prise par un certain Nathan Ngoy.

Après l'avoir eu sous la main pendant pas moins de dix ans, le Standard éprouvera toujours un petit pincement au coeur en voyant l'évolution de Lucas Noubi. Car à côté de la fierté de l'avoir formé et d'avoir lancé sa carrière, il y a ce regret de ne pas l'avoir vu partir de Sclessin par la grande porte malgré tout le potentiel qu'il représentait.

Celui qui a disputé son dernier match en Rouche sur la pelouse du RFC Tournai lors d'un match des Playdowns de D1 FFA est désormais un titulaire régulier en Liga.

Lucas Noubi face aux attaquants de Liga

Après s'être rapidement acclimaté au Deportivo La Corogne la saison passée (au point d'être déjà cité dans les petits papiers de l'Atletico Madrid), le voilà à la découverte de la crème de la crème du football espagnol...et mondial.

"Je m'acclimate encore au niveau, car nous affrontons un adversaire redoutable chaque semaine. La Corogne est une véritable ville de football ; cela se ressent dans l'atmosphère. Nous sommes remontés en Liga, et c'est l'un des plus beaux moments de ma carrière", se réjouit-il dans La Dernière Heure.

La sélection, un objectif avoué

Titulaire chez les Diablotins, Noubi peut rêver des Diables s'il continue sa progression. Il pourrait y retrouver un certain Nathan Ngoy, qui a lui aussi pris une autre dimension depuis son départ de Sclessin.





Les deux hommes ont évolué de concert à neuf reprises avec le Standard. Les reverra-t-on ensemble avec un autre maillot rouge à moyen terme ? " Je l'espère ; les Diables Rouges sont assurément mon objectif. Si je continue à travailler et à être performant dans mon club, cela finira par arriver", conclut Noubi avec assurance.