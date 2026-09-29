Avis Combien de Bleus "bis" seraient titulaires avec la Belgique ? La réponse en dit long...

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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Combien de Bleus "bis" seraient titulaires avec la Belgique ? La réponse en dit long...
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On a eu l'arrogance de croire, en découvrant le onze de la France, que c'était le moment ou jamais : sûrement, les Diables Rouges allaient, cette fois, enfin l'emporter ? C'était oublier la profondeur du vivier français. C'est simple : beaucoup de ces Bleus "bis" seraient titulaires en face.

Selon que l'on considère leur forme du moment, leur potentiel ou leur qualité intrinsèque, la réponse sera bien sûr différente, en plus d'être assez subjective pour certains. Mais l'exercice reste tout de même en grande partie à l'avantage des Bleus "bis" plutôt que des Diables Rouges quand il s'agit de déterminer qui serait titulaire.

Ainsi, les états de fait de Mike Maignan et ses performances en Bleu parlent pour lui au détriment de Lammens (mais il faisait partie des deux titulaires reconduits après le match en Turquie). Devant, la charnière Lacroix-Jacquet évolue à Chelsea et Liverpool : malgré son excellent match, difficile de placer même Nathan Ngoy au-dessus. 

Andy Diouf, back gauche de l'Inter Milan, aurait probablement préséance sur Joaquin Seys, même si la lutte est serrée ; quant au Castagne actuel, il ne tient pas longtemps la comparaison avec Pierre Kalulu

Le milieu de terrain sauve l'honneur 

Le Roméo Lavia qu'on a vu ce lundi, lui, pourrait se tailler une place dans le onze bis français - mais Youri Tielemans n'aurait pas forcément nos faveurs quand on voit qu'un Eduardo Camavinga est remplaçant en Equipe de France : on parle d'un joueur du Real Madrid.

Et même un joueur méconnu comme Lucas Da Cunha a été époustouflant par moments ce lundi. Akliouche, très fort au Stade Roi Baudouin, ne remplacerait pas Kevin De Bruyne, mais c'est plutôt par respect pour ses états de service que pour son niveau actuel. 

Lire aussi… "Ce but ne devrait pas tomber sur contre-attaque" : la France "B" a puni le manque de finition des Diables

Enfin, que dire de l'attaque ? Soyons chauvins et privilégions Mika Godts à son rival en club Bradley Barcola, ce qui nous semble réaliste, mais le match de folie de Désiré Doué ne laisse aucun doute de l'autre côté. Et un "vrai" n°9 comme Esteban Lepaul, si moyen qu'il ait été ce lundi, est toujours plus adapté à ce rôle qu'un De Ketelaere qui a montré ses limites. 

Bref : 8 ou 9 des Français de ce soir, qui ne sont pas titulaires habituels en sélection, le seraient chez nous soit de façon indiscutable, soit potentiellement. De quoi ravaler sa fierté et le reconnaître avec humilité : la revanche ne sera pas prise tout de suite. 

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