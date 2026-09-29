Billet d'humeur Marc Wilmots, à l'époque, demandait le respect : on aimerait que Mark van Bommel fasse pareil

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
| Commentaire
Marc Wilmots, à l'époque, demandait le respect : on aimerait que Mark van Bommel fasse pareil
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Mauvaise surprise (en était-ce vraiment une ?) ce lundi alors que la Marseillaise a retenti dans le Stade Roi Baudouin : des huées et des sifflets sont descendus en nombre des travées, couvrant un public français pourtant particulièrement bruyant. Un manque de respect devenu la norme quand la Belgique affronte la France, et qui est indigne de notre pays.

Le contexte, on le connaît : une forte rivalité sportive entre nos deux pays, une demi-finale perdue en 2018 dans les circonstances que l'on connaît, et cette ridicule histoire de seum ressassée encore et encore par les médias et les supporters d'un côté comme de l'autre. Peu importe que ce soit la cinquième rencontre entre les deux équipes depuis Saint-Pétersbourg, rien ne semble pouvoir totalement calmer la colère et la frustration du public belge vis-à-vis de l'équipe de France.

Et on peut le comprendre : celui qui prétend avoir laissé derrière lui la déception de la demi-finale de la Coupe du Monde se ment à lui-même avant de mentir aux autres. Ce n'est pas une victoire en Ligue des Nations qui changerait les choses - mais ce serait un début, et on espérait enfin y parvenir ce lundi.

Mark van Bommel peut-il imiter Marc Wilmots ? 

Chaque défaite subie depuis a encore creusé l'écart entre les deux publics, les scénarios aidant : le retournement de situation de la demi-finale de la Nations League, la courte défaite dans un médiocre match à l'Euro 2024, le non-match à Lyon après lequel Kevin De Bruyne avait quitté le terrain furieux. Et maintenant cette défaite qui rappelait une partie de jeu vidéo lors de laquelle le grand frère laisse son cadet espérer avant de se concentrer un peu en fin de match pour remettre les points sur les "i".

La rivalité sportive est là pour rester. Mais elle ne doit jamais dépasser les bornes, et en sifflant aussi furieusement la Marseillaise ce lundi, le public du Stade Roi Baudouin a laissé sa frustration prendre le pas sur son fair-play. On a assez dénoncé les huées subies au Stadio Olimpico vendredi pour ne pas accepter que nos propres supporters en fassent de même quelques jours plus tôt. 

Il en était un autre qui, à l'époque, refusait lui aussi ce type d'attitude de la part de son public : Marc Wilmots. Après un match nul (0-0) à la maison le 14 août 2013 face à la France, le sélectionneur des Diables Rouges avait fermement dénoncé l'attitude du public : "Je demande au public belge de ne plus siffler pendant l’hymne national de l’adversaire. Nous avons un public fantastique, mais nous devons avant tout faire preuve de respect", lançait Wilmots, dont la parole avait énormément de poids auprès des Belges.

Lire aussi… "C’est le meilleur joueur sur le terrain en première mi-temps" : un ancien Diable Rouge encense Roméo Lavia

Espérons que le Stade de France soit plus malin... mais on en doute 

Est-il "acceptable" de huer un hymne adverse ? Toutes les rivalités n'ont pas l'aspect assez inoffensif et purement sportif de Belgique-France. Certaines se sont construites sous le poids de l'histoire des pays, parfois de conflits sanglants qui dépassent le football. Certains pays s'attendent à ce que leur hymne soit sifflé partout où ils se déplacent : demandez à Israël, qui il est vrai ne joue presque plus jamais devant un public adverse, et nul doute que la Russie vivra la même chose dans beaucoup de pays une fois réintégrée au sein du football mondial. 

Mais tant que le football n'est "que" du football, le respect devrait toujours prévaloir. On aimerait que Mark van Bommel imite Marc Wilmots en ce sens, et intervienne. Reste aussi à espérer que lundi prochain, le Stade de France réponde aux Belges avec un peu plus de classe... mais malheureusement, on en doute.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
France

Plus de news

"C’est le meilleur joueur sur le terrain en première mi-temps" : un ancien Diable Rouge encense Roméo Lavia

"C’est le meilleur joueur sur le terrain en première mi-temps" : un ancien Diable Rouge encense Roméo Lavia

14:00
3/10 pour Seys et Tielemans ? Les notes de L'Équipe qui passent mal chez les Diables

3/10 pour Seys et Tielemans ? Les notes de L'Équipe qui passent mal chez les Diables

09:30
Tant pis pour le protocole : Belgique - France a été retardé...à cause des chaussettes des Bleus

Tant pis pour le protocole : Belgique - France a été retardé...à cause des chaussettes des Bleus

08:30
1
"Il ne pourra probablement pas démarrer vendredi" : Van Bommel va continuer à gérer son groupe

"Il ne pourra probablement pas démarrer vendredi" : Van Bommel va continuer à gérer son groupe

08:00
"Chez son voisin comme chez soi", "la Belgique si bas" : la presse française se paie les Diables

"Chez son voisin comme chez soi", "la Belgique si bas" : la presse française se paie les Diables

07:30
Combien de Bleus "bis" seraient titulaires avec la Belgique ? La réponse en dit long... Avis

Combien de Bleus "bis" seraient titulaires avec la Belgique ? La réponse en dit long...

06:30
"Ce but ne devrait pas tomber sur contre-attaque" : la France "B" a puni le manque de finition des Diables

"Ce but ne devrait pas tomber sur contre-attaque" : la France "B" a puni le manque de finition des Diables

06:00
Pas de retrouvailles à Sclessin : un Diable Rouge va manquer le match contre la Turquie

Pas de retrouvailles à Sclessin : un Diable Rouge va manquer le match contre la Turquie

23:59
LIVE : La France contrôle la seconde période (0-0) Live

LIVE : La France contrôle la seconde période (0-0)

22:14
Bons, mais pas assez bons : les notes des Diables Rouges après Belgique-France

Bons, mais pas assez bons : les notes des Diables Rouges après Belgique-France

23:15
4
Encore raté : intéressante face à une France B, la Belgique se fait punir en fin de match

Encore raté : intéressante face à une France B, la Belgique se fait punir en fin de match

22:42
Anciens partenaires au Standard, futurs coéquipiers chez les Diables ? "Si je continue à être performant..."

Anciens partenaires au Standard, futurs coéquipiers chez les Diables ? "Si je continue à être performant..."

12:00
"Moi, démissionner ?" : du tout ou rien pour l'adversaire des Diables à Sclessin

"Moi, démissionner ?" : du tout ou rien pour l'adversaire des Diables à Sclessin

11:30
Officiel : un ancien artiste de Pro League appelé en urgence sur le banc de sa sélection

Officiel : un ancien artiste de Pro League appelé en urgence sur le banc de sa sélection

13:20
"Il disparaît dans sa résidence secondaire et se tient à l'écart" : Brian Riemer plus contesté que jamais

"Il disparaît dans sa résidence secondaire et se tient à l'écart" : Brian Riemer plus contesté que jamais

13:00
Romelu Lukaku déjà sacrifié...pour Folarin Balogun ? La folle rumeur qui agite Istanbul

Romelu Lukaku déjà sacrifié...pour Folarin Balogun ? La folle rumeur qui agite Istanbul

11:00
Grand moment en perspective pour Sébastien Pocognoli : "J'attends ça depuis ma nomination"

Grand moment en perspective pour Sébastien Pocognoli : "J'attends ça depuis ma nomination"

10:30
🎥 Le Congo a eu chaud : les arrêts de Matthieu Epolo pour prendre une option sur la CAN

🎥 Le Congo a eu chaud : les arrêts de Matthieu Epolo pour prendre une option sur la CAN

10:00
"La France a une longueur d'avance sur nous" : Mark van Bommel réagit à sa première défaite

"La France a une longueur d'avance sur nous" : Mark van Bommel réagit à sa première défaite

00:20
1
"Je regrette ma vie d'avant" : les terribles confessions de la révélation de la Coupe du Monde

"Je regrette ma vie d'avant" : les terribles confessions de la révélation de la Coupe du Monde

09:00
Les Diablotins face à leur avant-dernier obstacle avant l'Euro : "Ce ne sera pas aussi facile"

Les Diablotins face à leur avant-dernier obstacle avant l'Euro : "Ce ne sera pas aussi facile"

07:00
L'Italie se reprend après sa défaite contre la Belgique et punit la Turquie

L'Italie se reprend après sa défaite contre la Belgique et punit la Turquie

23:03
"Il y aura des déçus chaque semaine" : un ancien coach d'Anderlecht soulève un problème majeur du Sporting

"Il y aura des déçus chaque semaine" : un ancien coach d'Anderlecht soulève un problème majeur du Sporting

22:25
Un ex-Diable Rouge admiratif de Bruges et l'Union en Europe : "Ils n'aiment pas affronter les clubs belges"

Un ex-Diable Rouge admiratif de Bruges et l'Union en Europe : "Ils n'aiment pas affronter les clubs belges"

22:05
Un bus de supporters d'un club de JPL attaqué : auteurs identifiés, les premières sanctions sont tombées

Un bus de supporters d'un club de JPL attaqué : auteurs identifiés, les premières sanctions sont tombées

21:30
🎥 La belle réaction du futur adversaire de l'Union SG : "HERE WE COME !!"

🎥 La belle réaction du futur adversaire de l'Union SG : "HERE WE COME !!"

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 2
Serbie Serbie 1-2 Pays-Bas Pays-Bas
Danemark Danemark 2-0 Pays de Galles Pays de Galles
Norvège Norvège 1-2 Portugal Portugal
Allemagne Allemagne 0-1 Grèce Grèce
Turquie Turquie 1-4 Italie Italie
Belgique Belgique 0-1 France France
République tchèque République tchèque 20:45 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 20:45 Croatie Croatie

Dernières réactions

Alex_005 Alex_005 a propos de Tant pis pour le protocole : Belgique - France a été retardé...à cause des chaussettes des Bleus Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "La France a une longueur d'avance sur nous" : Mark van Bommel réagit à sa première défaite El Malvario El Malvario a propos de Bons, mais pas assez bons : les notes des Diables Rouges après Belgique-France den strep den strep a propos de Un ancien entraîneur d'Anderlecht balance : "L’éthique et les conditions de travail laissent à désirer" Pogi Pogi a propos de Mario Kohnen, un entraîneur à la dure pour Charleroi : "Ils ont parfois du mal à avaler la pilule" Satanas & Diabolo Satanas & Diabolo a propos de Forfait contre la Belgique, Kylian Mbappé pourrait ne manquer aucun match avec le Real Madrid Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Dénoncer les atrocités commises dans la région" : l'ex-gardien du Standard refuse de jouer contre Israël den strep den strep a propos de "Je ne sais pas si je peux le dire" : Besnik Hasi a tenté de débaucher un leader d'Anderlecht en Turquie Union 60 Union 60 a propos de Un club de D3 FFA face à un forfait général...pour un impayé de 246 euros den strep den strep a propos de Besnik Hasi n'en a pas fini avec Anderlecht : le torchon brûle encore avec ses anciens dirigeants Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved