Marc Wilmots, à l'époque, demandait le respect : on aimerait que Mark van Bommel fasse pareil

Mauvaise surprise (en était-ce vraiment une ?) ce lundi alors que la Marseillaise a retenti dans le Stade Roi Baudouin : des huées et des sifflets sont descendus en nombre des travées, couvrant un public français pourtant particulièrement bruyant. Un manque de respect devenu la norme quand la Belgique affronte la France, et qui est indigne de notre pays.

Le contexte, on le connaît : une forte rivalité sportive entre nos deux pays, une demi-finale perdue en 2018 dans les circonstances que l'on connaît, et cette ridicule histoire de seum ressassée encore et encore par les médias et les supporters d'un côté comme de l'autre. Peu importe que ce soit la cinquième rencontre entre les deux équipes depuis Saint-Pétersbourg, rien ne semble pouvoir totalement calmer la colère et la frustration du public belge vis-à-vis de l'équipe de France.

Et on peut le comprendre : celui qui prétend avoir laissé derrière lui la déception de la demi-finale de la Coupe du Monde se ment à lui-même avant de mentir aux autres. Ce n'est pas une victoire en Ligue des Nations qui changerait les choses - mais ce serait un début, et on espérait enfin y parvenir ce lundi.

Mark van Bommel peut-il imiter Marc Wilmots ?

Chaque défaite subie depuis a encore creusé l'écart entre les deux publics, les scénarios aidant : le retournement de situation de la demi-finale de la Nations League, la courte défaite dans un médiocre match à l'Euro 2024, le non-match à Lyon après lequel Kevin De Bruyne avait quitté le terrain furieux. Et maintenant cette défaite qui rappelait une partie de jeu vidéo lors de laquelle le grand frère laisse son cadet espérer avant de se concentrer un peu en fin de match pour remettre les points sur les "i".

La rivalité sportive est là pour rester. Mais elle ne doit jamais dépasser les bornes, et en sifflant aussi furieusement la Marseillaise ce lundi, le public du Stade Roi Baudouin a laissé sa frustration prendre le pas sur son fair-play. On a assez dénoncé les huées subies au Stadio Olimpico vendredi pour ne pas accepter que nos propres supporters en fassent de même quelques jours plus tôt.

Il en était un autre qui, à l'époque, refusait lui aussi ce type d'attitude de la part de son public : Marc Wilmots. Après un match nul (0-0) à la maison le 14 août 2013 face à la France, le sélectionneur des Diables Rouges avait fermement dénoncé l'attitude du public : "Je demande au public belge de ne plus siffler pendant l’hymne national de l’adversaire. Nous avons un public fantastique, mais nous devons avant tout faire preuve de respect", lançait Wilmots, dont la parole avait énormément de poids auprès des Belges.



Lire aussi… "C’est le meilleur joueur sur le terrain en première mi-temps" : un ancien Diable Rouge encense Roméo Lavia›

Espérons que le Stade de France soit plus malin... mais on en doute

Est-il "acceptable" de huer un hymne adverse ? Toutes les rivalités n'ont pas l'aspect assez inoffensif et purement sportif de Belgique-France. Certaines se sont construites sous le poids de l'histoire des pays, parfois de conflits sanglants qui dépassent le football. Certains pays s'attendent à ce que leur hymne soit sifflé partout où ils se déplacent : demandez à Israël, qui il est vrai ne joue presque plus jamais devant un public adverse, et nul doute que la Russie vivra la même chose dans beaucoup de pays une fois réintégrée au sein du football mondial.

Mais tant que le football n'est "que" du football, le respect devrait toujours prévaloir. On aimerait que Mark van Bommel imite Marc Wilmots en ce sens, et intervienne. Reste aussi à espérer que lundi prochain, le Stade de France réponde aux Belges avec un peu plus de classe... mais malheureusement, on en doute.