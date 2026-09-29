"Chez son voisin comme chez soi", "la Belgique si bas" : la presse française se paie les Diables

La France a retrouvé ses bonnes vieilles habitudes en s'imposant 0-1 au Stade Roi Baudouin. Nos voisins se réjouissent de voir une équipe si expérimentée être à son tour capable de faire le boulot. Morceaux choisis des commentaires aperçus dans les médias tricolores en ce lendemain de rencontre.

Dans les tribunes comme en salle de presse, la présence française était perceptible au Stade Roi Baudouin. Nos voisins ne se sont pas privés d'écrire tout le bien qu'ils pensaient de ce city trip bruxellois victorieux pour lancer leur semaine.

"Il y a de plus vilaines manières d'entrer en matière qu'en perpétuant le bonheur de gagner à Bruxelles juste avant d'éteindre la lumière, en se sentant chez son voisin comme chez soi", commence ainsi le journal L'Equipe.

Roulez jeunesse chez les Bleus

Zinedine Zidane avait pourtant mis ses cadres au repos, réalisant pas moins de neuf changements par rapport au match de vendredi en Turquie. Plusieurs nouveaux venus n'avaient d'ailleurs encore jamais joué chez les Bleus.

"Une équipe de bizuts qui a parfois marché sur la Belgique, dans une soirée qui va mieux participer encore à définir la nouvelle ère que le succès en Turquie trois jours plus tôt", continuent nos confrères.

"Il y avait quelque chose de réjouissant à voir cette effronterie sur la pelouse du Roi Baudouin alors que dans le camp d’en face, De Bruyne comptait presque autant de capes que les onze Français réunis", résume de son côté L'Est Républicain.



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La France de Zidane se dessine

Malgré ce remaniement, les Bleus ont affiché une certaine maîtrise : "À ce niveau, le résultat ne se joue pas toujours au mérite mais les Bleus de Zinédine Zidane ont été vraiment au-dessus de leurs adversaires dans tous les domaines pendant la majorité de la rencontre : la possession du ballon, qui a même atteint des niveaux sidérants, le nombre de tirs cadrés, d'occasions, de corners, de duels gagnés".

"Et la domination n'était pas que statistique, elle se lisait aussi dans la façon dont les Belges sont restés si bas dans leur camp pour éviter de laisser des espaces aux attaquants français qui ont pourtant trouvé des décalages régulièrement", poursuit L'Est Républicain.

Et pourtant, Maignan a dû être attentif

Nos voisins ont alors vu une équipe belge trop empruntée : "Positionnée en bloc médian, voire bas, dans un 4-5-1 discipliné en phase de récupération, elle a manqué de joueurs de vitesse devant, peu existé dans les duels et s'est heurtée à la robustesse des Bleus, notamment de sa charnière centrale. Quand elle pressait, les lignes ne suivaient pas. Elle se faisait alors transpercer par la technique des milieux français".

Et pourtant, la France aurait pu repartir dans la peau du vaincu : "En n’ayant pas su convertir leur emprise sur le jeu, ces Bleus se sont exposés à une fin de match pénible, lorsque les Diables Rouges ont enfin cherché à enflammer la rencontre. Il a alors fallu un Mike Maignan vigilant et décisif pour couper les ballons en profondeur et s’opposer à Dodi Lukebakio".