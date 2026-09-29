"Chez son voisin comme chez soi", "la Belgique si bas" : la presse française se paie les Diables

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
"Chez son voisin comme chez soi", "la Belgique si bas" : la presse française se paie les Diables
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La France a retrouvé ses bonnes vieilles habitudes en s'imposant 0-1 au Stade Roi Baudouin. Nos voisins se réjouissent de voir une équipe si expérimentée être à son tour capable de faire le boulot. Morceaux choisis des commentaires aperçus dans les médias tricolores en ce lendemain de rencontre.

Dans les tribunes comme en salle de presse, la présence française était perceptible au Stade Roi Baudouin. Nos voisins ne se sont pas privés d'écrire tout le bien qu'ils pensaient de ce city trip bruxellois victorieux pour lancer leur semaine.

"Il y a de plus vilaines manières d'entrer en matière qu'en perpétuant le bonheur de gagner à Bruxelles juste avant d'éteindre la lumière, en se sentant chez son voisin comme chez soi", commence ainsi le journal L'Equipe.

Roulez jeunesse chez les Bleus

Zinedine Zidane avait pourtant mis ses cadres au repos, réalisant pas moins de neuf changements par rapport au match de vendredi en Turquie. Plusieurs nouveaux venus n'avaient d'ailleurs encore jamais joué chez les Bleus.

"Une équipe de bizuts qui a parfois marché sur la Belgique, dans une soirée qui va mieux participer encore à définir la nouvelle ère que le succès en Turquie trois jours plus tôt", continuent nos confrères.

"Il y avait quelque chose de réjouissant à voir cette effronterie sur la pelouse du Roi Baudouin alors que dans le camp d’en face, De Bruyne comptait presque autant de capes que les onze Français réunis", résume de son côté L'Est Républicain.

Lire aussi… 3/10 pour Seys et Tielemans ? Les notes de L'Équipe qui passent mal chez les Diables

La France de Zidane se dessine

Malgré ce remaniement, les Bleus ont affiché une certaine maîtrise : "À ce niveau, le résultat ne se joue pas toujours au mérite mais les Bleus de Zinédine Zidane ont été vraiment au-dessus de leurs adversaires dans tous les domaines pendant la majorité de la rencontre : la possession du ballon, qui a même atteint des niveaux sidérants, le nombre de tirs cadrés, d'occasions, de corners, de duels gagnés".

"Et la domination n'était pas que statistique, elle se lisait aussi dans la façon dont les Belges sont restés si bas dans leur camp pour éviter de laisser des espaces aux attaquants français qui ont pourtant trouvé des décalages régulièrement", poursuit L'Est Républicain.

Et pourtant, Maignan a dû être attentif

Nos voisins ont alors vu une équipe belge trop empruntée : "Positionnée en bloc médian, voire bas, dans un 4-5-1 discipliné en phase de récupération, elle a manqué de joueurs de vitesse devant, peu existé dans les duels et s'est heurtée à la robustesse des Bleus, notamment de sa charnière centrale. Quand elle pressait, les lignes ne suivaient pas. Elle se faisait alors transpercer par la technique des milieux français".

Et pourtant, la France aurait pu repartir dans la peau du vaincu : "En n’ayant pas su convertir leur emprise sur le jeu, ces Bleus se sont exposés à une fin de match pénible, lorsque les Diables Rouges ont enfin cherché à enflammer la rencontre. Il a alors fallu un Mike Maignan vigilant et décisif pour couper les ballons en profondeur et s’opposer à Dodi Lukebakio".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
France

Plus de news

3/10 pour Seys et Tielemans ? Les notes de L'Équipe qui passent mal chez les Diables

3/10 pour Seys et Tielemans ? Les notes de L'Équipe qui passent mal chez les Diables

09:30
Tant pis pour le protocole : Belgique - France a été retardé...à cause des chaussettes des Bleus

Tant pis pour le protocole : Belgique - France a été retardé...à cause des chaussettes des Bleus

08:30
"Il ne pourra probablement pas démarrer vendredi" : Van Bommel va continuer à gérer son groupe

"Il ne pourra probablement pas démarrer vendredi" : Van Bommel va continuer à gérer son groupe

08:00
Combien de Bleus "bis" seraient titulaires avec la Belgique ? La réponse en dit long... Avis

Combien de Bleus "bis" seraient titulaires avec la Belgique ? La réponse en dit long...

06:30
"Ce but ne devrait pas tomber sur contre-attaque" : la France "B" a puni le manque de finition des Diables

"Ce but ne devrait pas tomber sur contre-attaque" : la France "B" a puni le manque de finition des Diables

06:00
Pas de retrouvailles à Sclessin : un Diable Rouge va manquer le match contre la Turquie

Pas de retrouvailles à Sclessin : un Diable Rouge va manquer le match contre la Turquie

23:59
LIVE : La France contrôle la seconde période (0-0) Live

LIVE : La France contrôle la seconde période (0-0)

22:14
Bons, mais pas assez bons : les notes des Diables Rouges après Belgique-France

Bons, mais pas assez bons : les notes des Diables Rouges après Belgique-France

23:15
4
Encore raté : intéressante face à une France B, la Belgique se fait punir en fin de match

Encore raté : intéressante face à une France B, la Belgique se fait punir en fin de match

22:42
"La France a une longueur d'avance sur nous" : Mark van Bommel réagit à sa première défaite

"La France a une longueur d'avance sur nous" : Mark van Bommel réagit à sa première défaite

00:20
1
"Je regrette ma vie d'avant" : les terribles confessions de la révélation de la Coupe du Monde

"Je regrette ma vie d'avant" : les terribles confessions de la révélation de la Coupe du Monde

09:00
Les Diablotins face à leur avant-dernier obstacle avant l'Euro : "Ce ne sera pas aussi facile"

Les Diablotins face à leur avant-dernier obstacle avant l'Euro : "Ce ne sera pas aussi facile"

07:00
L'Italie se reprend après sa défaite contre la Belgique et punit la Turquie

L'Italie se reprend après sa défaite contre la Belgique et punit la Turquie

23:03
"Il y aura des déçus chaque semaine" : un ancien coach d'Anderlecht soulève un problème majeur du Sporting

"Il y aura des déçus chaque semaine" : un ancien coach d'Anderlecht soulève un problème majeur du Sporting

22:25
Un ex-Diable Rouge admiratif de Bruges et l'Union en Europe : "Ils n'aiment pas affronter les clubs belges"

Un ex-Diable Rouge admiratif de Bruges et l'Union en Europe : "Ils n'aiment pas affronter les clubs belges"

22:05
Un bus de supporters d'un club de JPL attaqué : auteurs identifiés, les premières sanctions sont tombées

Un bus de supporters d'un club de JPL attaqué : auteurs identifiés, les premières sanctions sont tombées

21:30
🎥 La belle réaction du futur adversaire de l'Union SG : "HERE WE COME !!"

🎥 La belle réaction du futur adversaire de l'Union SG : "HERE WE COME !!"

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 2
Serbie Serbie 1-2 Pays-Bas Pays-Bas
Danemark Danemark 2-0 Pays de Galles Pays de Galles
Norvège Norvège 1-2 Portugal Portugal
Allemagne Allemagne 0-1 Grèce Grèce
Turquie Turquie 1-4 Italie Italie
Belgique Belgique 0-1 France France
République tchèque République tchèque 20:45 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 20:45 Croatie Croatie

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "La France a une longueur d'avance sur nous" : Mark van Bommel réagit à sa première défaite El Malvario El Malvario a propos de Bons, mais pas assez bons : les notes des Diables Rouges après Belgique-France den strep den strep a propos de Un ancien entraîneur d'Anderlecht balance : "L’éthique et les conditions de travail laissent à désirer" Pogi Pogi a propos de Mario Kohnen, un entraîneur à la dure pour Charleroi : "Ils ont parfois du mal à avaler la pilule" Satanas & Diabolo Satanas & Diabolo a propos de Forfait contre la Belgique, Kylian Mbappé pourrait ne manquer aucun match avec le Real Madrid Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Dénoncer les atrocités commises dans la région" : l'ex-gardien du Standard refuse de jouer contre Israël den strep den strep a propos de "Je ne sais pas si je peux le dire" : Besnik Hasi a tenté de débaucher un leader d'Anderlecht en Turquie Union 60 Union 60 a propos de Un club de D3 FFA face à un forfait général...pour un impayé de 246 euros den strep den strep a propos de Besnik Hasi n'en a pas fini avec Anderlecht : le torchon brûle encore avec ses anciens dirigeants Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Gagnant-gagnant ? Un ancien pilier Brugeois pourrait revenir trouver du temps de jeu au Club Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved