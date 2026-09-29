Grand moment en perspective pour Sébastien Pocognoli : "J'attends ça depuis ma nomination"

Sébastien Pocognoli s'apprête à vivre son premier match à domicile sur le banc écossais. Contre la Suisse, il compte sur la clameur d'Hampden Park pour porter les siens. Et sur la science du jeu de Billy Glimour, qui retrouve le sourire en sélection.

Samedi, Sébastien Pocognoli a chanté pour la première fois l'hymne national écossais - Flower of Scotland - pour la première fois à l'occasion du match nul en Slovénie. Mais entre le faire en déplacement et l'entonner devant un Hampden Park plein à craquer, il y a une fameuse différence.

"J'attends ce moment avec impatience depuis ma nomination comme nouvel entraîneur. Je pense que les supporters seront le reflet de notre jeu sur le terrain. Si nous sommes courageux, si nous nous battons, si nous prenons des risques, si nous affrontons l'adversaire, je pense que les supporters nous soutiendront", confirme Sébastien Pocognoli lors de sa conférence de presse de veille de match, cité par The Daily Record.

Une première victoire contre la Suisse ?

Face aux Slovènes, son Ecosse a été assez déstabilisée en première mi-temps, avant de largement dominer le deuxième acte, sans toutefois parvenir à marquer. Pour décrocher sa première victoire, Poco devra venir à bout de la Suisse.

Pour cela, il compte notamment sur Billy Glimour : "Nous n'avons pas beaucoup de joueurs de ce calibre. Même la Suisse n'en a pas", avance-t-il. Pourtant, le milieu de terrain n'est pas à la fête à Naples. Deux ans après son transfert en provenance de Brighton, il ne joue que peu.

Faire prendre du plaisir aux joueurs

"Je dois m’assurer qu’il retrouve le sourire sur le terrain, et il souriait après le match en Slovénie. J’ai vu le Billy de Brighton. À Naples, c’est un peu différent, on pense davantage au jeu sans ballon. Mais quand il peut jouer, il sourit", poursuit Pocognoli.





Ce serait d'ailleurs bénéfique pour tout le monde : "Je veux le revoir à ce niveau et je pense que nous pouvons mettre en place un style de jeu qui l’y aidera. Si ce type de joueurs peuvent être satisfaits après un match, cela signifie généralement que nous avons fait un bon match et que nous avons bien joué".