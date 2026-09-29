"Il a été clair sur ce qu'il voulait" : Pierre Kalulu détaille le plan de Zidane face aux Diables

Pierre Kalulu, tiutlaire sur le coté droit de la défense franciase face à la Belgique ce lundi soir, était évidemment ravi après le succès de l'équipe de France face aux Diables Rouges (0-1). Le joueur s'est exprimé au micro du jouranl L'Équipe après la rencontre

L'international français a pris énormément de plaisir : "J'ai vécu cette soirée avec beaucoup de plaisir parce qu'il y a la victoire. Forcément, ça apporte de la joie."

"Après, sur le terrain, on a essayé d'être bons collectivement, bien bouger, se connecter, se regarder les uns les autres. Je pense qu'on a tenté de faire de bonnes choses. Forcément, il y a des choses à améliorer mais c'était un bon match dans l'ensemble."

Les consignes de Zinédine Zidane

Zinédine Zidane a effectué neuf changements dans son onze de base. Quelles consignes le sélectionneur avait-il données à ses joueurs ? "Avant la rencontre, il a été clair sur ce qu'il voulait. C'est-à-dire avoir une maîtrise technique, pouvoir écarter le jeu. On voulait alterner jeu long, jeu court, de gauche à droite, au maximum."

"Les écarter le plus possible. Et après, offensivement, dans les trente derniers mètres, se lâcher, y aller à fond. C'est ce qu'on a réussi à faire."

Une équipe de France dominatrice face aux Diables Rouges de Mark van Bommel



L'équipe de France a été assez dominatrice. Pierre Kalulu s'attendait-il à cela ? "Avant un match, on ne sait jamais comment il va se dérouler. Mais personnellement, j'ai une grosse confiance en mes coéquipiers. Je les vois beaucoup jouer à la télé et je ne suis pas surpris sur le terrain, que ce soit au niveau défensif, au milieu ou même en attaque. C'est ce dont ils sont capables. On a des joueurs qui ont une grosse intelligence de jeu, qui sont bons techniquement, et on court... C'est plus facile de se comprendre. Et je pense qu'avec plus d'automatismes, ce sera encore meilleur."



La France affrontera l'Italie ce vendredi à 20h45. Les hommes de Zinédine Zidane ont évidemment pour objectif de remporter leur troisième rencontre en trois matchs.