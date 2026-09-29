"Il disparaît dans sa résidence secondaire et se tient à l'écart" : Brian Riemer plus contesté que jamais

Brian Riemer s'est offert un peu de répit avec la victoire du Danemark contre le Pays de Galles (2-0). Sauf que les critiques n'ont pas disparu pour autant : la presse danoise reste assez virulente sur le cas de l'ancien entraîneur anderlechtois.

Après la non-qualification du Danemark pour la Coupe du Monde, Brian Riemer était déjà attendu au tournant contre la Norvège. Malgré deux buts de retard remontés contre le quart de finaliste de ce dernier mondial, les Danois ont été battus.

Brian Riemer sous pression

Ils se sont repris en battant le Pays de Galles 2-0. Mais Brian Riemer reste très contesté. L'ancien international Thomas Gravesen l'a toujours dans sa ligne de mire et ne compte pas le lâcher. Du moins pas tant que Riemer continue de jouer les intouchables dans sa tour d'ivoire.

"À chaque polémique, Riemer l'étouffe. Il rate notre qualification pour la Coupe du monde, il disparaît dans sa résidence d'été et se tient à l'écart du public pour nous empêcher d'obtenir des réponses. Puis, après le fiasco de notre non-qualification, il faut faire le point, et là, il sort et dit : 'On a des problèmes avec la pelouse', ce qui est complètement faux", peste Gravesen, éphémère milieu de terrain du Real Madrid dans une autre vie, dans Tipsbladet.

Pratiquement aucun but de plein jeu

Selon lui, la pauvreté du jeu danois est trop inquiétante que pour continuer cette politique de l'autruche. Et la victoire contre les Gallois ne change rien à l'affaire.



"Hier, et encore avant-hier, ainsi que contre la Norvège, nos buts ont été marqués sur coups de pied arrêtés. Alors Daniel Agger (le responsable en la matière NDLR), merci beaucoup d'être resté sur le banc et de gérer ces phases arrêtées, car nous n'avons pas marqué un seul but dans le jeu, contrairement à ce que Brian Riemer souhaitait. Cela ne me laisse pas convaincu par cet entraîneur qui se prétend bon", conclut Gravesen. Ambiance ambiance avant les deux derniers matchs de cette trêve internationale contre le Portugal et le Pays de Galles.