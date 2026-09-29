"Il ne pourra probablement pas démarrer vendredi" : Van Bommel va continuer à gérer son groupe

Florent Malice
Florent Malice, suiveur des Diables Rouges
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"Il ne pourra probablement pas démarrer vendredi" : Van Bommel va continuer à gérer son groupe
Photo: © photonews
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Avec cette trêve internationale particulièrement longue, lors de laquelle les sélections jouent quatre matchs, chaque coach doit gérer son groupe au mieux. Zinedine Zidane a opté pour un turnover massif ; Mark van Bommel opte plutôt pour une division du temps de jeu, mais sait déjà que vendredi, il fera des changements.

Les changements dans le onze entre vendredi et lundi paraissaient plutôt dictés par l'aspect purement tactique que pour des raisons physiques : Nicolas Raskin a cédé sa place à Roméo Lavia, et un Maxim De Cuyper en difficulté à Rome a été remplacé par Joaquin Seys.

Lavia, qui a de notoriété publique été en difficulté avec son corps ces dernières années, commence seulement à s'habituer à enchaîner les matchs et a logiquement perdu en intensité au fil du match. "Je l'ai trouvé incroyable ce soir. Mais maintenant qu'il est enfin fit, nous devons nous assurer qu'il le reste", concédait Mark van Bommel.

La prestation quatre étoiles de Roméo Lavia ne devrait donc pas être rééditée vendredi. "En le faisant démarrer aujourd'hui, je savais donc bien qu'il ne démarrerait probablement pas vendredi", révèle Van Bommel. Tout bénéfice pour Raskin, qui pourra retrouver Sclessin, au contraire de Diego Moreira suspendu.

Joaquin Seys était à la peine physiquement

Quant à la sortie de Joaquin Seys, qui était bien dans son match, elle était également liée à des raisons physiques. "Ca commençait à devenir dur pour lui, donc j'ai fait rentrer Maxim De Cuyper". Même chose pour Kevin De Bruyne qui a, de manière un peu étonnante, débuté les deux matchs et joué une heure environ à chaque fois, à très haute intensité.

"Je sais que j'ai comme option Hans Vanaken pour remplacer Kevin, c'est un changement facile", sourit Van Bommel, qui y va de son petit compliment pour le Brugeois. "Chaque fois que je jouais avec l'Antwerp contre Bruges, je savais à quel point c'était difficile d'affronter Hans, c'est un superbe joueur".

Lire aussi… 3/10 pour Seys et Tielemans ? Les notes de L'Équipe qui passent mal chez les Diables

Peut-être un signe là aussi que vendredi, KDB sera laissé au repos. Dans tous les cas, on imagine mal Van Bommel effectuer 9 changements, comme avait décidé de le faire son homologue ce lundi au Stade Roi Baudouin...

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