"Il n’y a eu qu’une seule équipe sur la pelouse" : Philippe Albert dur après Belgique-France

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Il n’y a eu qu’une seule équipe sur la pelouse" : Philippe Albert dur après Belgique-France
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La Belgique a encore été battue par la France ce lundi. Une défaite sur le score de 0-1 après un but inscrit par Michael Olise en fin de match (88e). La Belgique méritait-elle mieux qu'une défaite ? Philippe Albert a livré son analyse après la rencontre.

Philippe Albert n'est pas du genre à ne pas dire clairement ce qu'il pense. L'ancien Diable Rouge a tiré une analyse lucide de l'opposition entre la Belgique et la France : "Il ne s’agissait pas d’une France A’ comme je l’ai entendu dans le direct TV mais d’une France B. Cette équipe a mis le pied sur le ballon et les Diables ont couru derrière la plupart du temps. Le pourcentage de possession le démontre très largement."

Philippe Albert estime que la France a dominé les Diables Rouges ce lundi soir

"Les hommes de Van Bommel ont tenté de lutter à armes égales le plus longtemps possible, mais ils ont craqué. C’est frustrant pour eux d’être parvenus à tenir 88 minutes mais en étant un peu honnêtes, ils admettront que la France aurait dû mener par deux buts d’écart à la mi-temps", a-t-il souligné au micro de Sudinfo. "Il n’y a eu qu’une seule équipe sur la pelouse du stade Roi Baudouin et en étant obligé d’attendre 73 minutes pour voir le premier tir cadré via Lukebakio, il y a rarement un miracle qui puisse se produire."

Pour l'ancien Diable Rouge, la Belgique doit viser la deuxième place du groupe

L'objectif des Diables Rouges dans cette Ligue des Nations doit-il désormais se réduire à une seconde place qualificative pour le prochain tour ? Philippe Albert le pense : "Le nouveau sélectionneur a apporté pas mal de nouvelles choses mais il devra se résoudre, tout comme son groupe, à se battre pour la deuxième place."

Désormais, la Belgique doit regarder vers son prochain match. Les Diables Rouges recevront ce vendredi la Turquie à Sclessin, où une victoire sera impérative. Les Turcs restent sur deux défaites de rang, face à l'Italie (1-4) et face à la France (0-1). Le succès de la Squadra Azzurra contre la Turquie n'est pas positif pour la Belgique, a pointé Philippe Albert : "À ce sujet, la nette victoire de l’Italie en Turquie n’est pas une bonne chose car elle redonne de l’espoir à la Squadra en même temps qu’elle la ramène à égalité de points."

La France a montré qu’elle évoluait encore un cran au-dessus de la Belgique

Lire aussi… Un nouveau titulaire en puissance : Roméo Lavia réagit à sa première titularisation très réussie
La Belgique avait séduit lors de son premier match de Ligue des Nations, surtout en première mi-temps. Face à l'Italie, la Belgique a fait le job. Mais la France était d'un niveau au-dessus, et encore plus lorsque Zinédine Zidane a fait rentrer des joueurs stars comme Michael Olise ou Rayan Cherki. Mark van Bommel le reconnait, les Bleus sont supérieurs, comme il l'a déclaré face à nous en conférence de presse ce lundi soir : "Je dois donner raison : la France a une longueur d'avance sur nous, bien sûr."

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