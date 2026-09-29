La Belgique pourrait bientôt être dépassée au classement FIFA

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La défaite des Diables Rouges face à la France n'est pas une bonne affaire pour le classement FIFA. Actuellement huitième, la Belgique voit désormais les Pays-Bas revenir. Les Néerlandais pourraient même dépasser les hommes de Mark van Bommel très prochainement.

La Belgique s’est inclinée 0-1 face à la France ce lundi au stade Roi Baudouin. Michael Olise a inscrit l’unique but de la rencontre à la 88e minute. Avec cette défaite, les Diables Rouges ont perdu 5,17 points au classement FIFA en direct. Les Pays-Bas, vainqueurs 2-1 en Serbie, ont de leur côté récupéré 3,81 points.

Les Pays-Bas à moins d'un point de la Belgique

La situation est donc devenue particulièrement serrée. Selon le classement FIFA en direct mis à jour ce 29 septembre, la Belgique occupe toujours la huitième place avec 1779,63 points, juste devant les Pays-Bas, neuvièmes avec 1778,65 points.

Il ne reste donc plus que 0,98 point d’écart entre les deux nations. Lors du dernier classement FIFA officiel, publié le 20 juillet, la Belgique comptait encore 2,82 points d’avance sur les Oranje.

Les Pays-Bas auront en plus l’occasion de prendre des points avant la Belgique. Les Oranje se déplaceront ce jeudi soir à Thessalonique pour affronter la Grèce en Ligue des Nations. Les Diables Rouges ne rejoueront que vendredi. L’équipe de Mark van Bommel recevra alors la Turquie à Sclessin.

Une victoire néerlandaise en Grèce pourrait donc permettre aux Pays-Bas de dépasser provisoirement la Belgique au classement en direct. Les Diables Rouges auraient toutefois l’occasion de réagir dès le lendemain face à la Turquie.

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Le classement officiel publié le 7 octobre

Pour le moment, il ne s’agit encore que d’un classement en direct. Le dernier classement officiel remonte au 20 juillet et le prochain sera publié le 7 octobre.

En tête, l’Espagne reste première avec 2002,34 points, devant l’Argentine et la France. La Belgique conserve donc sa huitième place, mais son avance sur les Pays-Bas est désormais réduite à moins d’un point.

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