"La France a une longueur d'avance sur nous" : Mark van Bommel réagit à sa première défaite

Florent Malice
Florent Malice depuis le Stade Roi Baudouin
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"La France a une longueur d'avance sur nous" : Mark van Bommel réagit à sa première défaite
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Mark van Bommel n'aura pas dû patienter longtemps avant de vivre sa première défaite à la tête des Diables Rouges. La France a frappé en fin de match, confirmant que l'écart entre nos deux nations reste trop élevé pour être comblé en deux coups de cuiller à pot. Même si le sélectionneur a tenu à relativiser.

Mark van Bommel avait insisté sur son désir de revoir, ce lundi, les mêmes principes de jeu qu'à Rome, ceux qu'il installe depuis une semaine désormais à la tête des Diables Rouges. Et sur ce plan, il était très satisfait malgré la défaite. "La façon dont nous avons mis le pressing, notre intensité... Il n'y a pas de honte à avoir. Comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que tu suis ces principes que tu vas gagner chaque match", souligne le Néerlandais.

"Mais nous voudrons toujours avoir la possession si possible, trouver les espaces, créer des occasions. Aujourd'hui, nous n'avons pas vraiment eu d'occasions, plutôt des possibilités, ce qui est différent", reconnaît Van Bommel. "Mais la manière de jouer était là. Puis, ce sont des détails qui font la différence. Comme contre l'Espagne à la Coupe du Monde. C'est sur ces détails qu'il faut travailler". 

Van Bommel reconnaît que la France reste un cran au-dessus

Voir la Belgique devoir tout donner pour rivaliser avec une équipe de France bis reste tout de même un peu préoccupant : dès que les stars des Bleus sont rentrées, elles ont fait la différence. "Ils ont un sacré banc, hein", sourit Mark van Bommel. "Mais je pense que ce n'est pas leur faire honneur de dire que c'était une équipe B. Quand on voit leur façon de jouer, je n'appelle pas ça une équipe B, les mêmes principes étaient là".

Une relativisation qui a du sens, mais le Néerlandais reste lucide : "Bien sûr, je comprends ce que vous voulez dire. Les grands noms étaient sur le banc. Mais la semaine prochaine, contre une équipe qui sera peut-être différente car Zidane gère son noyau, nous essaierons encore de jouer comme ça".

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L'objectif est donc clair : installer une identité de jeu claire, même face à un adversaire supérieur. "Dites-vous que nous travaillons depuis une semaine, et que notre objectif est l'Euro dans deux ans. Mais je dois donner raison : la France a une longueur d'avance sur nous, bien sûr".

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