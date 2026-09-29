Le onze des Diablotins face au Pays de Galles
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Les Diablotins s'étaient difficilement défaits de la Biélorussie. Norman Bassette sur penalty avait libéré les Belges peu avant la fin, et permis à son équipe de poursuivre sa route en direction de l'Euro U21.
Le onze des Diablotins face au Pays de Galles
Voici le onze des Diablotins face au Pays de Galles U21 : Brughmans, Sagrado, Noubi, Smets (C), Kongolo, Piedfort, Vermeeren, Mbangula, Vermant, Bassette, Bisiwu.
Les joueurs sur le banc : Pieklak, De Roeve, Lapage, Nonge, Fernandez, Lokesa, De Cat, De Vlieger, Mirisola.
Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 20h00. Le match se déroulera au Kuipje, à Westerlo.
La liste des 24 Diablotins
Gardiens : Lucca Brughmans, Matthias Pieklak, Argus Vanden Driessche.
Défenseurs : Denzel De Roeve, Josue Kongolo, Amando Lapage, Lucas Noubi, Richie Sagrado, Matte Smets, Renzo Tytens.
Milieux : Nathan De Cat, Tibe De Vlieger, Arthur Piedfort, Arthur Vermeeren, Kamiel Van De Perre, Noah Fernandez, Joseph Nonge.
Attaquants : Jesse Bisiwu, Chris Lokesa, Samuel Mbangula, Robin Mirisola, Norman Bassette, Lucas Stassin (out), Romeo Vermant.
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Les Diablotins s'étaient difficilement défaits de la Biélorussie. Norman Bassette sur penalty avait libéré les Belges peu avant la fin, et permis à son équipe de poursuivre sa route en direction de l'Euro U21.
Après la victoire difficile de la semaine dernière contre la Biélorussie, les U21 belges affronteront donc le Pays de Galles ce mardi soir au Kuipje. En cas de victoire, une qualification pour l'Euro serait à portée de main.
La performance de jeudi dernier n’a pas été des plus convaincantes, mais grâce à cette victoire contre la Biélorussie, les espoirs belges sont toujours en lice pour décrocher le ticket très convoité pour l’Euro U21 qui se tiendra cet été en Serbie et en Albanie.
Une victoire impérative pour les Diablotins
Les jeunes Diables feraient toutefois bien de s’imposer face à leurs homologues gallois. Lors du match aller, il y a maintenant un an, les Belges s’étaient imposés au Pays de Galles sur le score sans appel de... 0-7 ! Attention toutefois a déjà averti le sélectionneur Gill Swerts qui reste sur ses gardes
"Un tel résultat fait très belle figure, mais à l’époque, toutes les conditions de match nous étaient favorables. Nous devrons être concentrés et ne pas penser que cela se passera à nouveau aussi facilement", a-t-il expliqué en conférence de presse.
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Il ne pourra pas compter sur le milieu de terrain de l’Union, Kamiel Van de Perre qui a reçu un carton jaune dans les dernières secondes du match contre la Biélorussie et sera ainsi suspendu.
Le Danemark ne lâche pas la Belgique
Il y a quelques jours face à la Biélorussie, les Diablotins de Gill Swerts avaient finalement eu besoin d'un penalty à 20 minutes du terme pour l'emporter. Norman Bassette l'avait transformé et permis ainsi aux U21 de prendre (seuls) la tête provisoire du groupe I.
Le Danemark, qui comptait un match de moins, l'a emporté contre cette même équipe de Biélorussie. Un doublé du Strasbourgeois Conrad Harder (55e et 61e) a mis les Scandinaves sur orbite. Ceux-ci reviennent à la hauteur de la Belgique en tête du groupe avec 13 points avant de défier l'Autriche.
Après le match face aux Gallois, la Belgique ira chercher son billet pour l'Euro le 6 octobre à Vejle, au Danemark.
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