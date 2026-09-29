Le Standard veut attirer du monde à Sclessin : le club liégeois casse ses prix pour un match de championnat

Voici une nouvelle qui devrait ravir de nombreux supporters du Standard de Liège. Le club liégeois a annoncé qu'une superbe promotion est mise en place pour la rencontre opposant les Rouches à Beveren le 6 novembre prochain à 20h45. Des tickets à 14,50 euros sont disponibles à la vente.

"Toutes les places encore disponibles dans nos 4 tribunes au prix unique de 14,50 euros (hors espaces Business)", écrit le Standard de Liège dans un communiqué publié ce mardi. "Les places pour la rencontre Standard de Liège - SK Beveren (vendredi 6 novembre à 20H45) sont en vente sur notre plateforme online ou à la billetterie de notre stade (le mercredi et le vendredi de 10H à 18H & le samedi de 10H à 16H)."

Le Standard casse les prix pour remplir Sclessin contre le SK Beveren

Le stade de Sclessin pourrait ainsi être bien rempli face au SK Beveren, adversaire à la portée des Rouches mais qui amène évidemment moins de monde. L'affiche n'étant pas "sexy", le club liégeois y a vu une opportunité de laisser profiter ses supporters à Sclessin pour un prix réduit.

Plusieurs rendez-vous attendent encore les Rouches avant la venue de Beveren

Avant cette rencontre de championnat, de nombreux matchs sont encore au programme pour le club liégeois. À commencer par le choc wallon face à Charleroi, qui se tiendra le dimanche 11 octobre prochain à 13h30, après la trêve internationale. S'en suivra ensuite un match de Coupe de Belgique le week-end suivant face à Dender (date exacte encore inconnue). Le 23 octobre, les Rouches se déplaceront ensuite à Genk et recevront Courtrai le 31 octobre.

La réception de Beveren arrivera après ce rendez-vous face aux Kerels. Il reste donc encore quatre rencontres avant cette affiche contre le SK Beveren, pour laquelle des places en tribune à prix réduit sont disponibles.



Le Standard est actuellement septième de Pro League avec 11 unités après sept journées de championnat. Le bilan est le suivant : trois victoires, deux nuls et deux défaites.