Le "Van Bommel-ball" s’installe petit à petit et convainc déjà Tielemans et Mechele

Le "Van Bommel-ball" s’installe petit à petit et convainc déjà Tielemans et Mechele
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Après une victoire convaincante face à l’Italie (0-2), la Belgique s’est inclinée contre une équipe de France B ce lundi (0-1). Les Diables Rouges se sont bien battus, mais ont dû s’avouer vaincus face à une équipe supérieure. Mark van Bommel a choisi de miser sur l’intensité, le pressing et un jeu offensif. Brandon Mechele et Youri Tielemans se montrent en tout cas très positifs sur cette nouvelle philosophie malgré cette première défaite.

On peut l’appeler le système Van Bommel, ou lui donner un autre nom. Une chose est sûre : l’enthousiasme est bien présent autour de la manière dont le nouveau sélectionneur veut faire jouer les Diables Rouges. Beaucoup de pressing, de l’intensité, mais aussi un jeu très vertical avec le ballon et une volonté constante d’attaquer la profondeur. La défaite face à la France n’a rien changé à cette impression.

Au coup de sifflet final, le public belge a d’ailleurs applaudi sincèrement son équipe nationale. Les joueurs semblent eux aussi totalement adhérer au projet. "Nous jouons avec beaucoup d’intensité. C’est fantastique de voir les efforts fournis par les joueurs offensifs au pressing. Avec le ballon, nous trouvons également des solutions. Cela ne fait qu’une semaine que nous travaillons avec ce coach et ça paraît déjà très bien", a déclaré Brandon Mechele.

L’impact du "Van Bommel-ball" semble déjà plus visible dans certains secteurs que dans d’autres. Brandon Mechele, lui, se sent parfaitement à l’aise dans ce système : "Non, je ne pense pas que cela change énormément de choses pour moi. Ce qu’il veut est clair."

Depuis son arrivée, Mark van Bommel insiste beaucoup sur cette notion de clarté. Le fait que ses joueurs aient déjà assimilé aussi rapidement ses principes ne peut que le satisfaire.

Youri Tielemans séduit par le "Van Bommel-ball"

Lire aussi… Les statistiques ne mentent pas : la France a été au-dessus de la Belgique
Youri Tielemans ne semble pas non plus avoir le moindre problème avec le style exigeant mis en place par le sélectionneur : "Cela demande beaucoup d’énergie, mais c’est le football. Cela en fait partie. C’est bien que nous proposions un football positif et que nous essayions d’aller vers l’avant le plus possible."

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