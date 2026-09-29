Analyse Les statistiques ne mentent pas : la France a été au-dessus de la Belgique

Les statistiques ne mentent pas : la France a été au-dessus de la Belgique
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L'ère Mark van Bommel a démarré par un succès face à l'Italie (0-2). Mais ce lundi, la Belgique a connu sa première défaite face à la France (0-1). Une défaite logique si l'on se fie aux statistiques ?

La France a cadré sept tirs, contre seulement deux pour la Belgique. Les Bleus ont également obtenu six corners, contre deux pour les Diables Rouges, et ont eu 65 % de possession, contre 35 % pour la Belgique.

Les Français ont aussi pris l’avantage au niveau des passes réussies, du nombre total de tirs et des duels remportés. Dans le camp adverse, la France a affiché 92,8 % de passes réussies, un chiffre qui n’avait plus été atteint par l'équipe de France sur ces 20 dernières années. De leur côté, les Belges ont commis plus de fautes et écopé de trois cartes jaunes.

La défaite belge apparaît donc logique, même si les hommes de Mark van Bommel auraient pu arracher un point au courage. Ce partage n’était d’ailleurs pas très loin puisque le 0-1 n’est tombé qu’en fin de rencontre.

La Belgique a en tout cas semblé beaucoup plus mordante que lors de la Coupe du monde et surtout le début du tournoi. Ce n’est peut-être pas si surprenant : les joueurs sont actuellement beaucoup plus frais au début d’une nouvelle saison, alors que le Mondial avait été disputé après un exercice long et éprouvant.

La nouveauté donne toujours un peu plus d’éclat

Lorsque Domenico Tedesco est arrivé, l’enthousiasme était également présent lors des premières semaines, avec notamment des victoires face à l’Allemagne et à la Suède. À l’arrivée de Rudi Garcia, un regain d’optimisme avait aussi traversé les supporters. Même avec Roberto Martinez, beaucoup s’étaient réjouis à l’idée de voir enfin la Belgique évoluer dans un autre système.

Lire aussi… Un nouveau titulaire en puissance : Roméo Lavia réagit à sa première titularisation très réussie

C’est humain : ce qui est nouveau paraît souvent plus séduisant que ce qui est déjà bien installé. Malgré plusieurs idées intéressantes et des principes clairs proposés actuellement par Mark van Bommel, il ne faut donc pas non plus s’emballer trop rapidement. Il existe néanmoins de vraies raisons d’être enthousiaste.

Avec un 4-3-3 clairement installé, une communication directe avec les joueurs et une certaine liberté laissée sur le terrain, les Diables Rouges affichent plus d’envie offensive et de dynamisme qu’il y a quelques mois.

Les nouveaux visages donnent un nouvel élan

Les principaux moteurs des deux premières rencontres sous Mark van Bommel sont d’ailleurs plutôt des nouveaux venus. Face à l’Italie, Mika Godts a incarné ce profil qui avait manqué pendant la Coupe du monde. Il a marqué, provoqué et distribué les passes avec beaucoup de personnalité.

Face à la France, la Belgique a également retrouvé Roméo Lavia. S’il parvient à rester en forme, le milieu de terrain pourrait devenir un élément central de l’équipe nationale pour les prochaines années. Récupérations de balle, qualité technique et calme dans l’entrejeu : Roméo Lavia a affiché un profil très complet. De quoi donner encore un peu plus d’éclat au nouveau départ des Diables Rouges.

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