Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 29/9

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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

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Romelu Lukaku vient un début de saison bien difficile à Fenerbahçe. Big Rom n'est pas titulaire et inquiète par son état de forme. Au point que la presse turque avance déjà le nom de Folarin Balogun pour cet hiver. (Lire la suite)

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OH Louvain OH Louvain 2-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 3-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Lommel SK Lommel SK 0-0 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 0-2 Union SG Union SG
STVV STVV 0-2 Westerlo Westerlo
FC Bruges FC Bruges 3-0 KRC Genk KRC Genk
KV Courtrai KV Courtrai 1-0 SK Beveren SK Beveren

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