Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 29/9
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
OFFICIEL : un cadre du Sporting de Charleroi prolonge son contrat
Amine Boukamir a prolongé son contrat au Sporting de Charleroi jusqu’en 2030, a annoncé le club carolo ce mardi dans un communiqué. Le précédent contrat du joueur de 19 ans, formé chez les Zèbres, courait jusqu’au 30 juin 2027. (Lire la suite)
Romelu Lukaku déjà sacrifié...pour Folarin Balogun ? La folle rumeur qui agite Istanbul
Romelu Lukaku vient un début de saison bien difficile à Fenerbahçe. Big Rom n'est pas titulaire et inquiète par son état de forme. Au point que la presse turque avance déjà le nom de Folarin Balogun pour cet hiver. (Lire la suite)
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