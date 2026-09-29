"Moi, démissionner ?" : du tout ou rien pour l'adversaire des Diables à Sclessin

Scott Crabbé, journaliste football
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"Moi, démissionner ?" : du tout ou rien pour l'adversaire des Diables à Sclessin
Photo: © photonews
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Avant de défier les Diables Rouges, la Turquie est dernière du groupe avec ses deux défaites contre la France et l'Italie. Les supporters locaux ont manfiesté leur mécontentement à l'issue du 1-4 encaissé contre la Squadra. Le sélection Vincenzo Montella a même été 'invité' à démisssionner mais sera bien présent vendredi contre les Diables, dans un match de tous les dangers à Sclessin.

Contre la France, la Turquie avait fait plus que bonne figure, mettant plus Mike Maignan à contribution que la Belgique n'a su le faire, ne devant s'avouer vaincu que sur un but de Kylian Mbappé. Mais hier soir, c'était une toute autre histoire contre l'Italie.

Face à une équipe dont la faiblesse avait encore été exposée au grand jour par la première mi-temps contre les Diables Rouges, les Turcs ont foncé dans le mur ; ils étaient déjà menés 0-3 à la demi-heure.

La Turquie au bord de la crise...ou déjà en plein dedans ?

Commencer contre la France et une Italie revancharde n'était pas un cadeau. D'autant que la Turquie devait elle-même se faire pardonner après une Coupe du Monde où elle a fait figure de première éliminée suite à son 0 sur 6 (sans le moindre but marqué) contre l'Australie et le Paraguay.

Les supporters turcs sont donc déjà à bout de nerfs. Hier, ils ont copieusement sifflé leur équipe et lancé des chants hostiles au président de la fédération, qui a dû quitter le stade avant le coup de sifflet final. Quant au sélectionneur Vincenzo Montella, il a été raccompagné au vestiaire par une pluie d'appels à la démission.

Une trêve internationale cruciale pour Vincenzo Montella

Mais le coach italien ne quittera pas le navire : "Moi, démissionner ? Non, je crois au travail accompli. Je suis resté avec la Turquie, malgré d'autres propositions. Je crois toujours en ces joueurs, je les soutiens". 

Montella se sait au pied du mur : "Notre performance avant la mi-temps n’était pas à la hauteur de l’adversaire. J’étais en colère. Nous devons analyser cette première demi-heure et en tirer les leçons pour l’avenir. Mais nous ne devons surtout pas perdre confiance en nous". Autant dire que le prochain de vendredi à Sclessin sera capital. En cas de défaite contre les Diables, ses oreilles siffleraient encore un peu plus.

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