Nouvel investissement important pour Thibaut Courtois : "Ça a toujours été quelque chose que j’ai suivi"

Nouvel investissement important pour Thibaut Courtois : "Ça a toujours été quelque chose que j’ai suivi"
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Thibaut Courtois poursuit la diversification de ses investissements. Via NXTPLAY, le gardien du Real Madrid entre au capital de Fusion Esports Group, propriétaire d’Astralis, l’une des organisations les plus connues de la scène esport internationale.

Astralis est surtout connu pour Counter-Strike et s’est imposé ces dernières années comme l’un des noms les plus réputés de la scène esport internationale. Fusion Esports Group a repris l’organisation en 2025 et souhaite désormais s’appuyer sur Astralis pour développer un portefeuille plus large d’équipes professionnelles.

Selon le média espagnol AS, Thibaut Courtois et son associé Gonzalo Vila entrent désormais au capital de Fusion via NXTPLAY. Le gaming n’est pas un univers inconnu pour Thibaut Courtois, qui suit le secteur depuis longtemps et affirme connaître Astralis depuis plusieurs années.

Thibaut Courtois croit au potentiel de l’esport

"Le gaming a toujours été quelque chose que j’ai suivi", explique Thibaut Courtois. Le gardien belge apprécie particulièrement la culture qui entoure les jeux vidéo et les communautés qui se forment autour de ceux-ci. Il se dit également convaincu par la direction prise par Fusion avec Astralis.

"J’aime la direction prise par le groupe et son ambition de construire quelque chose de plus grand autour de l’esport", poursuit-il. Pour Thibaut Courtois et Gonzalo Vila, cet investissement représentait donc une étape logique.

De son côté, Fusion estime que la vision des deux parties correspond parfaitement. Le CEO Jonas Gundersen souligne que Thibaut Courtois n’arrive pas uniquement avec son statut de personnalité connue, mais aussi avec une réelle connaissance du gaming et du secteur de l’esport.

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NXTPLAY poursuit son développement

Cet investissement s’inscrit dans l’expansion rapide de NXTPLAY. Thibaut Courtois a fondé cette plateforme avec Gonzalo Vila afin d’investir dans le sport, les médias et le divertissement. Dans le football, NXTPLAY avait déjà investi au Mans, au CD Extremadura et au KRC Genk, le club formateur de Thibaut Courtois.

Avec Astralis, NXTPLAY ajoute désormais un tout autre type d’investissement à son portefeuille. Fusion considère l’organisation danoise comme le point de départ d’un modèle destiné à acquérir et développer d’autres équipes esport.

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