Officiel : un ancien artiste de Pro League appelé en urgence sur le banc de sa sélection

Trois ans et demi après avoir mis un terme à sa carrière de joueur, Bryan Ruiz est désormais actif comme entraîneur. Voilà l'ancien ailier de La Gantoise appelé en urgence à la tête de la sélection costaricienne.

En janvier 2023, Bryan Ruiz a raccroché les crampons, mettant fin à une carrière qui l'a mené jusqu'à Fulham, en passant par La Gantoise, le FC Twente, le PSV ou encore le Sporting Lisbonne. Pour son dernier club, le Costaricien a choisi de retourner au pays, bouclant la boucle à Alajuelense, son club formateur.

Un coach en prêt, le nouveau concept du Costa Rica

Ruiz y préparait en fait déjà son après-carrière, y devenant entraîneur de la réserve, avant d'oeuvrer dans le staff de l'équipe première. Au début du mois, Alajuelense a limogé son entraîneur, permettant à Ruiz de faire ses grands débuts comme T1 d'une équipe première.

Un intérim réussi, riche de deux victoires en deux matchs. Comme une mission sauvetage ne suffit pas, l'ancien chouchou de Michel Preud'Homme se lance dans un nouvel intérim, cette fois en sélection.

Un ancien capitaine qui connaît bien le groupe

Il va en effet prendre les rênes du Costa Rica, qui vient de se séparer de son sélectionneur Fernando Batista suite aux défaites 4-3 face à Curaçao (l'équipe de Dick Advocaat) et 2-0 contre Haïti.

Bryan Ruiz sera sur le banc lors des deux prochains matchs de cette trêve internationale. Après quoi, il retournera à Alajuelense et la fédération se cherchera un sélectionneur, pour viser une participation à la Coupe du Monde 2030.



