OFFICIEL : un cadre du Sporting de Charleroi prolonge son contrat

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : un cadre du Sporting de Charleroi prolonge son contrat
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Amine Boukamir a prolongé son contrat au Sporting de Charleroi jusqu’en 2030, a annoncé le club carolo ce mardi dans un communiqué. Le précédent contrat du joueur de 19 ans, formé chez les Zèbres, courait jusqu’au 30 juin 2027.

En ce début de saison, le milieu défensif a réussi à gagner la confiance de son entraîneur Mario Kohnen. Il a été titularisé lors des sept premiers matchs de Pro League.

"Un engagement sur le long terme qui témoigne de la confiance placée en lui et de la volonté du Sporting de continuer à l’accompagner dans son développement", écrit le Sporting de Charleroi dans un communiqué. "Pur produit de la formation carolo, Amine a progressivement gravi les échelons au sein de l’Académie zébrée. Son parcours et ses performances lui ont permis de se rapprocher du groupe professionnel et de signer, en 2024, son premier contrat professionnel avec le Sporting."

Une prolongation jusqu’en 2030

"Cette prolongation jusqu’en 2030 vient récompenser le chemin parcouru par Amine, mais traduit surtout la volonté commune du joueur et du Sporting de poursuivre leur progression ensemble sur le long terme", souligne le club carolo. "L’ensemble du club félicite Amine pour cette prolongation et lui souhaite beaucoup de succès pour la suite de son parcours sous les couleurs zébrées."

Le Carolo de 19 ans est évidemment ravi de prolonger son contrat : "J’ai grandi dans les tribunes du Mambourg en rêvant de fouler un jour cette pelouse. Aujourd’hui, pouvoir y jouer sous ces couleurs, c’est une immense fierté."

Parapher un nouveau contrat chez les Zèbres est réellement particulier pour le Belgo-Marocain : "Cette deuxième signature a une saveur particulière pour moi, après toutes ces années passées à grandir et évoluer au sein du club."

Une place gagnée dans l’entrejeu de Charleroi

Amine Boukamir a parfaitement réussi à s’imposer suite aux départs de Yacine Titraoui et Étienne Camara. Une chance lui a été donnée et il l’a pour l’instant parfaitement saisie. Cette signature montre que ce début de saison est une réussite pour le jeune talent.

Il est un véritable enfant de la maison carolo. Il évolue chez les Zèbres depuis 2015, depuis l’âge de 8 ou 9 ans donc. En novembre 2025, il avait prolongé son contrat jusqu’en 2027, avec une année supplémentaire en option.

Il était devenu joueur professionnel en 2024, comme l'écrit le Sporting de Charleroi. Il s’est petit à petit imposé comme un espoir prometteur et parvient désormais à pleinement faire partie de l’équipe comme un joueur important. Une mission loin d’être évidente qu’il réussit à relever.

Un excellent début de saison du Sporting de Charleroi

Charleroi réalise en plus de cela un très bon début de saison en championnat. Les Zèbres ont remporté six matchs et concédé une seule défaite après sept journées. Ils figurent ainsi à la 4e place du classement, à égalité avec le Club de Bruges (18 points). Seuls l’Union Saint-Gilloise et La Gantoise font mieux avec 19 unités.

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