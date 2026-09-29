Pourquoi Anderlecht pourrait avoir du mal à conserver Ali Maamar

Ali Maamar s’installe de plus en plus au Sporting d’Anderlecht. Le jeune latéral de 22 ans attire l’attention de plusieurs grands clubs européens, dont l’Olympique Lyonnais. Son profil reste très intéressant pour les Mauves, lui qui est formé en Belgique et doté d’un grand talent. Il va devenir compliqué pour les Mauves de le conserver.

Le RSC Anderlecht a recruté onze nouveaux joueurs cet été. Problème : il s’agit de onze étrangers, ce qui place les Belges en minorité au sein du noyau. Une situation qui pourrait devenir problématique, puisque les Mauves doivent aligner au moins six joueurs considérés comme Belges sur la feuille de match.

Les joueurs belges deviennent donc de plus en plus précieux. Cela augmente leur valeur, sans pour autant diminuer l’intérêt des autres clubs. Jusqu’à quand Ali Maamar restera-t-il au RSC Anderlecht ? La question se pose de plus en plus.

Le manque de Belges pourrait peser dans le dossier Ali Maamar

Le jeune Marocain réalise de belles choses sous le maillot mauve et pourrait également se mettre en évidence avec sa sélection. Né à Bruxelles, le latéral droit de 21 ans est encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Rien ne garantit toutefois qu’Ali Maamar ira au bout de son bail avec Anderlecht, tant les intérêts commencent à se multiplier.

Au Maroc, l’intérêt de l’Olympique Lyonnais est évoqué depuis quelque temps. Des clubs anglais seraient également sur les rangs. De quoi rappeler à Lyon qu’il faudra mettre le prix pour convaincre Anderlecht.







Selon Transfermarkt, Ali Maamar possède actuellement une valeur estimée à 2,5 millions d’euros. Mais Anderlecht ne compte évidemment pas le laisser partir facilement, d’autant plus que le club doit déjà composer avec un manque de joueurs belges dans son noyau.

Lyon n’est d’ailleurs pas le premier grand club à s’intéresser à Ali Maamar. Porto avait déjà pris des renseignements cet été. La saison dernière, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone avaient également été cités parmi les clubs attentifs à sa situation.

Plusieurs grands clubs suivent Ali Maamar

Une chose est claire : Ali Maamar impressionne les recruteurs. La question est donc de savoir combien de temps Anderlecht pourra encore le retenir.

Pour le directeur sportif Antoine Sibierski, le dossier pourrait rapidement devenir sensible, surtout tant que les Mauves ne renforcent pas davantage leur contingent belge.

Ali Maamar fait partie des rares joueurs belges du noyau à accumuler beaucoup de minutes. Il semble donc presque indispensable sur la feuille de match de Vitor Bruno. Cette situation augmente encore sa valeur et pourrait peser lourd en cas de discussions autour d’un transfert.

Des statistiques qui parlent pour Ali Maamar

Cet hiver, Antoine Sibierski devra donc tenter de conserver Ali Maamar. Et ses statistiques risquent de continuer à attirer les regards.

Certains observateurs estiment qu’il manque encore de rendement dans les deux rectangles, mais soulignent également tout ce qu’il apporte entre les deux surfaces.

Selon les données du CIES Football Observatory, Ali Maamar est actuellement le deuxième meilleur latéral de moins de 22 ans. Seul Xavi Espart, du FC Barcelone, ferait mieux. Des chiffres qui ne devraient pas passer inaperçus auprès des recruteurs.