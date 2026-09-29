Romelu Lukaku déjà sacrifié...pour Folarin Balogun ? La folle rumeur qui agite Istanbul

Romelu Lukaku vient un début de saison bien difficile à Fenerbahçe. Big Rom n'est pas titulaire et inquiète par son état de forme. Au point que la presse turque avance déjà le nom de Folarin Balogun pour cet hiver.

Huit apparitions pour Fenerbahçe, pas encore la moindre contribution décisive, un triste 0-0 lors de sa seule titularisation. Pendant que son concurrent Vedat Muriqi marque à la pelle, Romelu Lukaku est en panne sèche.

Cela aurait pu être passé sous silence si l'équipe tournant. Mais comme le Fener' a été éliminé par Lyon en barrage de la Ligue des Champions et n'a débuté son championnat qu'avec trois victoires lors de ses six premiers matchs, la presse locale se déchaîne.

Du temps pour retrouver sa forme optimale ? Lukaku n'en a déjà plus

Le quotidien Fanatik rapporte ainsi que la direction, insatisfaite de l'apport de Lukaku, envisage de recruter un nouvel attaquant dès cet hiver si le Diable Rouge n'élève pas son niveau.

Le Fenerbahçe tenterait alors sa chance pour...Folarin Balogun. L'attaquant américain, impliqué dans un fameux scandale depuis l'annulation de sa suspension contre les Diables en Coupe du Monde, avait marqué 18 buts avec Monaco la saison dernière mais ne joue pratiquement plus (à peine 14 minutes depuis le début du championnat). Romelu Lukaku est décidément tombé bien bas.