"Sur un match, tout est possible" : Virton prêt à créer l'exploit face au KRC Genk en Coupe de Belgique ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Sur un match, tout est possible" : Virton prêt à créer l'exploit face au KRC Genk en Coupe de Belgique ?
Photo: © photonews
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L'Excelsior Virton affrontera le KRC Genk à domicile en seizième de finale de la Coupe de Belgique. Le défi sera évidemment de taille pour les Virtonnais. Que pense l'entraîneur croate du club luxembourgeois, Dražen Brnčić, de ce tirage ?

Après avoir éliminé le KSV Oostkamp (0-3) en 32e de finale de la Coupe de Belgique, l'Excelsior Virton a désormais l'occasion de se frotter à une équipe de l'élite du football belge au tour suivant. L’adversaire est désormais connu après le tirage au sort effectué ce lundi après-midi. L’ancien Diable Rouge Wesley Sonck, main innocente, a tiré au sort une affiche entre l’Excelsior Virton et le KRC Genk.

Dražen Brnčić ravi de pouvoir accueillir un grand nom du football belge

L'entraîneur de Virton Dražen Brnčić est ravi de ce tirage au sort : "C’est un très bon tirage. On va amener un top club. Malgré les résultats de l’année passée et ceux de cette année qui ne sont pas exceptionnels, ça reste un top club en Belgique."

"Je pense qu’on voulait une affiche, et c’est une affiche selon moi. J’espère vraiment qu’on va vivre un moment inoubliable", a-t-il ajouté à chaud après le tirage au sort.

Virton veut croire à l'exploit contre Genk

Il rêve évidemment de réaliser l'exploit : "On va dire qu’en Coupe, tout est possible, et je voudrais bien croire que tout est possible. Mais non, je pense que la différence est quand même significative. Mais je pense que sur un match, tout est possible, et je voudrais bien croire à ça."

Et alors quel sera le message à adresser aux joueurs ? "Justement, pour un match pareil, il ne faudra rien leur dire. Cette motivation externe sera naturelle. Et je suis sûr que je ne vais pas devoir dire grand-chose aux joueurs : tout va venir d’eux-mêmes. Évidemment, comme d’habitude, avec tous les conseils que je leur donne, mais c’est là que je dois peut-être moins parler."

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