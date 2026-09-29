Tant pis pour le protocole : Belgique - France a été retardé...à cause des chaussettes des Bleus

Scott Crabbé, journaliste football
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Tant pis pour le protocole : Belgique - France a été retardé...à cause des chaussettes des Bleus
Photo: © photonews
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Le match des Diables contre la France a débuté avec quelques minutes de retard hier soir. En cause...un problème de chaussettes pour les Bleus. Les joueurs belges ont donc dû patienter un petit temps dans le couloir du Stade Roi Baudouin.

20h45 : alors que le coup d'envoi aurait dû être donné, les joueurs belges et français pénètrent seulement sur la pelouse. Le tout après que les Diables aient attendu de longues minutes leurs adversaires du soir dans les travées du Heysel. Mais où l'Equipe de France restait-elle ?

Les Bleus sont en fait restés au vestiaire plus longtemps que prévu pour résoudre un problème de dernière minute. Un problème relatif...aux chaussettes des joueurs, rapporte TF1, relayé par RMC.

La rencontre a finalement débuté vers 20h50

Pour être précis, lesdites chaussettes ne tenaient pas bien, apportant un certain incomfort. Le préposé a donc dû retourner dans son stock pour trouver des pièces plus seyantes. Ce qui explique le retard occasionné.

Lors du match en Turquie, c'est Zinedine Zidane qui avait pris du retard, lui valant de manquer le début de La Marseillaise. Ici, c'est toute l'équipe qui a pris du retard sur le protocole. Avant de voir l'hymne se faire tristement siffler par les supporters belges. Il faudra vraisemblablement attendre le premier match à domicile pour voir la France bénéficier d'un avant-match sans souci.

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