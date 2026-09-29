Un nouveau titulaire en puissance : Roméo Lavia réagit à sa première titularisation très réussie

Enfin : trois ans après sa première sélection, Roméo Lavia a pu goûter à une première titularisation avec les Diables Rouges. Et il a totalement répondu aux attentes, livrant un match impressionnant de maîtrise.

En l'absence d'Amadou Onana, on se demandait qui allait reprendre, sous Mark van Bommel, le rôle de milieu défensif chez les Diables Rouges. Nicolas Raskin a bien sûr de solides arguments, et a d'ailleurs entamé la première rencontre de cette campagne de Nations League, sans livrer sa meilleure prestation en sélection.

Ce lundi, c'est un autre candidat qui a frappé très fort. Roméo Lavia, qui avait livré une bonne vingtaine de minutes vendredi en Italie, était titularisé pour la première fois de sa carrière internationale... plus de trois ans après sa première cap, en Allemagne, pour le deuxième match de Domenico Tedesco.

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"C'est une fierté pour moi d'avoir enfin pu décrocher cette première titularisation. Je compare un peu ça à ma première cap il y a trois ans déjà. Malheureusement, il n'y a pas de victoire à la fin, donc ça me laisse un petit goût amer", regrettait Lavia après la rencontre.

Un match de patron pour Roméo Lavia

Malgré cette défaite, Lavia a prouvé qu'il avait sur papier tout pour être le titulaire à ce poste en sélection, et ce pour de longues années. À 100%, il n'a probablement pas d'égal dans le noyau... mais le médian de Chelsea n'a pas été à 100% depuis de longues années maintenant. "J'ai eu des crampes car cela faisait un petit moment que je n'avais pas joué à une telle intensité, c'est encore un processus", reconnaissait-il après.

Des crampes, mais pas de blessures. Avec 4 titularisations en Premier League cette saison (mais jamais 90 minutes sur le terrain) sans que son corps lâche, Roméo Lavia semble - enfin - en bonne voie pour pouvoir enchaîner les rencontres, même si l'intensité, maître-mot de Mark van Bommel, le met encore à l'épreuve. Le Néerlandais a déjà reconnu que Lavia pourrait ne pas démarrer vendredi.



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"On sait qu'on a la qualité, il n'y a aucun doute là-dessus, mais que si on y ajoute de l'intensité, on peut poser de gros problèmes à l'adversaire", explique-t-il. "C'est un mot qui revient souvent car ça peut faire notre force. Le coach me donne de très bons conseils qui font la différence à ce niveau-là, je suis content de travailler avec lui. Mon match ? J'ai fait quelques bonnes actions mais je n'aime pas trop parler de moi quand le résultat n'a pas été dans notre sens. J'ai peut-être fait un bon match mais les trois points ne sont pas là à la fin".