Vincent Mannaert n'est plus le directeur sportif de l'URBSFA, il occupera désormais un nouveau poste important

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Vincent Mannaert n'est plus le directeur sportif de l'URBSFA, il occupera désormais un nouveau poste important
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Vincent Mannaert est le nouveau CEO de la Fédération belge de football pour les quatre prochaines années. Celui qui occupait jusqu'à présent le rôle de directeur sportif remplace ainsi Peter Willems, récemment limogé de son poste. "Son ambition est claire : construire une fédération stable, moderne, performante et tournée vers l’avenir, au service de l’ensemble du football belge", écrit l'URBSFA dans un communiqué.

Nicolas Baccus

Pierre Locht succède à Vincent Mannaert à la direction sportive de l’URBSFA

"Dans le cadre de cette organisation, Pierre Locht devient Sports Director de l'URBSFA et prend en charge la direction sportive de la fédération. Simon Mignolet reste Technical Manager et poursuit ses missions dans ce rôle", annonce la Fédération.

Le remplaçant de Vincent Mannaert au poste de directeur sportif, Pierre Locht, ancien CEO du Standard, occupait jusqu'à présent le rôle de directeur des opérations football. Il prend ainsi plus de responsabilités au sein de l'URBSFA.

Plus d'informations seront données prochainement lors d'une conférence de presse : "Les médias seront prochainement informés des modalités d’une conférence de presse avec le nouveau CEO."

Vincent Mannaert est le nouveau CEO de la Fédération belge de football pour les quatre prochaines années. Celui qui occupait jusqu'à présent le rôle de directeur sportif remplace ainsi Peter Willems, récemment limogé de son poste. "Son ambition est claire : construire une fédération stable, moderne, performante et tournée vers l’avenir, au service de l’ensemble du football belge", écrit l'URBSFA dans un communiqué.

Arrivé à l'Union Belge en décembre 2024 après de longues années au Club de Bruges, Vincent Mannaert franchit désormais une étape importante en étant nommé CEO de l'Union belge. Son rôle va ainsi évoluer et les responsabilités augmenter.

Vincent Mannaert veut exploiter pleinement le potentiel du football belge

L'ancien directeur exécutif des Blauw en Zwart (2011-2014) se réjouit de cette nomination : "Depuis mon arrivée à l'URBSFA, j’ai pu constater tout le potentiel présent au sein de notre organisation et du football belge. Il nous appartient maintenant d’exploiter pleinement ce potentiel ensemble, avec ambition, en toute transparence et avec responsabilité."

"Chacun a ses propres responsabilités et sa propre identité, mais nous faisons tous partie du même football belge. Je me réjouis de travailler avec la FFA, Voetbal Vlaanderen, les clubs professionnels et amateurs ainsi qu’avec tous nos partenaires. En travaillant ensemble, nous pouvons continuer à faire progresser le football belge", a-t-il conclu.

Pascale Van Damme mise sur la continuité et une nouvelle dynamique

Pascale Van Damme, la présidente de l'Union Belge, s'est exprimée sur cette nomination : "Pour moi, l’intérêt du football belge passe toujours en premier. Vincent connaît parfaitement notre organisation et le football belge. Avec sa nomination, nous faisons le choix de la continuité, d’une direction claire, mais aussi d’une nouvelle dynamique."

Lire aussi… Un nouveau titulaire en puissance : Roméo Lavia réagit à sa première titularisation très réussie

"En tant qu'URBSFA, nous voulons continuer à construire sur nos fondations solides et rassembler toutes les composantes du football belge autour d’une ambition commune. Notre football dispose d’une qualité, d’un talent et d’un potentiel exceptionnels. Il est de notre responsabilité de réunir ces forces, de continuer à les développer et d’avancer comme un seul ensemble", a-t-elle conclu.

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