Vincent Mannaert n'est plus le directeur sportif de l'URBSFA, il occupera désormais un nouveau poste important

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Vincent Mannaert est le nouveau CEO de la Fédération belge de football pour les quatre prochaines années. Celui qui occupait jusqu'à présent le rôle de directeur sportif remplace ainsi Peter Willems, récemment limogé de son poste. "Son ambition est claire : construire une fédération stable, moderne, performante et tournée vers l’avenir, au service de l’ensemble du football belge", écrit l'URBSFA dans un communiqué.