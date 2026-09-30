🎥 Le staff a dû bondir : un joueur de l'Union victime d'un tacle crapuleux en sélection

Scott Crabbé, journaliste football
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🎥 Le staff a dû bondir : un joueur de l'Union victime d'un tacle crapuleux en sélection
Photo: © photonews
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Darius Olaru fait partie de ces Unionistes qui ont quitté Bruxelles pour rejoindre leur sélection durant cette trêve internationale. Le staff surveille tout cela en croisant les doigts pour ne pas compter de nouveaux blessés supplémentaires dans l'effectif. Le milieu offensif roumain a toutefois été fameusement taclé contre la Bosnie.

Darius Olaru ne vit pas un début de saison facile à l'Union Saint-Gilloise. Lorsque le vice-champion de Belgique a toqué à la porte du Steaua Bucarest en juin dernier, le joueur n'a pas hésité, saisissant à deux mains cette opportunité d'enfin signer à l'étranger à 28 ans. Une opération qui a coûté trois millions aux Unionistes.

Pas encore prêt pour le rythme de l'Union ?

Pour l'heure, le natif de Mediaş peine à satisfaire les attentes. Titulaire en préliminaires de Ligue des Champions, lorsque le puzzle de David Hubert n'était pas encore formé et qu'Adem Zorgane était encore hors-forme, ainsi que lors de la première journée d'Europa League (avec Van de Perre et Zorgane suspendus), Olaru n'a pas encore goûté à la moindre titularisation en championnat.

Auteur d'un sublime but en sortie de banc à Westerlo lors du match inaugural, il ne parvient pas encore à allier sa qualité balle au pied avec l'intensité du jeu saint-gillois. Cette trêve internationale lui permet de retrouver un peu de rythme avec la sélection roumaine.

Darius Olaru victime d'un tacle assassin

Sur le banc durant 90 minutes lors du premier match perdu 2-1 contre la Suède de Besfort Zeneli, Olaru était par contre titulaire contre la Bosnie, aux côtés d'un certain Nicolae Stanicu. Mais son match a tourné court.

En milieu de première mi-temps, le médian unioniste a été victime d'un tacle les deux pieds en avant d'Ermin Mahmic. Ce dernier n'a été sanctionné que d'un carton jaune. Et il s'en sort bien : là où Olaru a été contraint de sortir à la mi-temps, l'auteur de la faute a inscrit le quatrième but des siens en deuxième mi-temps, la Bosnie signant une victoire 2-4.

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