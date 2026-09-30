Binational et courtisé, ce talent belge est à l'aube de mois décisifs

Capitaine de l'équipe U18 d'Oud-Heverlee Louvain dans la catégorie Elite 1, Noam Ferro (17 ans) est un droitier qui évolue sur le côté gauche. Un profil du binational belgo-marocain plaît à la Fédération marocaine, lui qui n'a pas encore été appelé chez les Espoirs en Belgique... mais aussi à plusieurs clubs de Serie A, qui suivent déjà son évolution avec attention.

Formé à Oud-Heverlee Louvain depuis le plus jeune âge, Noam Ferro évolue aujourd'hui dans la catégorie U18 en Elite 1, où il occupe avec ses coéquipiers louvanistes la sixième place après trois journées : une victoire contre Westerlo, un partage face à Zulte Waregem et une défaite à l'Antwerp.

Défenseur de formation, le joueur de 17 ans preste désormais en tant que piston gauche d'OHL, dans une défense à cinq, et est à créditer d'un bon début de saison, lui qui porte désormais le brassard de capitaine depuis la reprise.

Droitier, et donc capable de rentrer dans le jeu, Noam Ferro possède la double nationalité belgo-marocaine, pays par lequel il est d'ailleurs convoité. La Fédération est en effet à la recherche de joueurs de son profil et se serait renseignée.

Un profil apprécié par le Maroc... et par plusieurs clubs de Serie A

Déjà membre de l'équipe U18 depuis la saison dernière, lors de laquelle il avait disputé une quinzaine de matchs, le jeune talent est aujourd'hui à un carrefour de sa carrière. Premièrement parce qu'un avenir professionnel semble se rapprocher, deuxièmement parce que la question d'un changement de nationalité pourrait se poser, et troisièmement parce que son profil attire également d'autres clubs.



Selon nos informations, plusieurs formations de Serie A suivraient d'ailleurs l'évolution du jeune joueur. Pas encore de quoi vraiment parler transfert, mais la possibilité que Noam Ferro termine sa formation dans un club de la Botte italienne existe. Les prochaines semaines, voire les prochains mois, devraient décanter les dossiers, pour autant que le jeune capitaine louvaniste maintienne sa progression.