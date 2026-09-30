Grande première pour Tawfik Bentayeb, Lukáš Ambros au duel avec une star du Real

Victime d'une commotion cérébrale contre Zulte Waregem, Tawfik Bentayeb est de retour aux affaires. Hier, l'attaquant des Mauves est même monté au jeu quelques minutes en sélection marocaine.

Transporté aux urgences son choc au visage, Tawfik Bentayeb, avait dû observer quelques jours de repos. Conformément au protocole médical de la FIFA relatif aux commotions cérébrales, il a dû suivre un programme de rééducation individuel pendant une semaine. Appelé en sélection marocaine, il n'était ainsi pas en mesure de disputer le premier match emporté 2-0 contre le Gabon (au contraire d'un Ali Maamar qui a débuté comme titulaire).

Hier, Bentayeb était par contre sur la feuille de match et est monté au jeu à six minutes de la fin contre le Lesotho, lors de la victoire 0-2 des siens. Sa première participation en match officiel pour le Maroc.

Tawfik avec ses débuts officiels pour l'équipe du Maroc. 💜🇲🇦 pic.twitter.com/w8t0Gr9Dul — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 30, 2026

Fortunes diverses pour les Mauves en sélection

Notons que d'autres Mauves étaient sur le pont en sélection. Appelé pour la première fois par la République Tchèque, Lukáš Ambros avait été titularisé contre la Croatie de Luka Modric lors du premier match, il est cette fois monté au jeu sur le côté gauche pour la dernière demi-heure contre l'Angleterre. Malgré quelques beaux duels avec Trent Alexander-Arnold, il n'a pas réussi à éviter la défaite des siens, réduits à dix depuis la 25e minute.



De son côté, Oleg Reabciuk a joué toute la rencontre de la Moldavie contre les Iles Féroé (partage 1-1). Les Moldaves sont derniers, à égalité avec le Kazakhstan, qui compte également un point.