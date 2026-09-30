"Il dira toujours la vérité" : de retour chez les Diables Rouges, Mandela Keita retrouve Mark van Bommel

Mandela Keita est évidemment ravi d’évoluer à nouveau avec la Belgique après une seule et unique sélection, qui remonte à octobre 2023. Il nous a parlé de son retour chez les Diables Rouges, de son évolution en Italie et de ses retrouvailles avec Mark van Bommel.

Mandela Keita profite pleinement de son retour en équipe nationale : "Je suis très heureux d’être ici. Je pense que chaque joueur veut rejoindre l’équipe nationale le plus rapidement possible, mais chaque chose vient en son temps. Maintenant, je suis ici et j’en suis content. À moi de montrer à l’entraînement et en match que je suis prêt."

Après son premier entraînement, Mandela Keita a immédiatement ressenti une différence avec Parme : "Je sens évidemment que la qualité est plus élevée ici. Avec tout le respect que j’ai pour mon club, ici, ce sont les meilleurs Belges du monde. Le niveau est donc plus élevé. J’essaie de m’y adapter et de faire ce que le coach demande."

Mandela Keita connait bien Mark van Bommel

Mark van Bommel, Mandela Keita le connaît particulièrement bien. Le sélectionneur avait déjà travaillé avec lui à l’Antwerp, où il l’avait mené au titre de champion et à la Coupe de Belgique. "J’ai énormément appris avec lui et j’ai beaucoup progressé grâce à lui. Nous avons vécu beaucoup de beaux moments ensemble. J’espère que nous pourrons encore en vivre d’autres à l’avenir."

Mandela Keita ne pensait toutefois pas spécialement à un retour en sélection depuis que Mark van Bommel est devenu sélectionneur : "Très honnêtement : non. Je suis évidemment très heureux pour lui, mais pour moi, peu importe que ce soit Rudi Garcia, Domenico Tedesco ou un autre entraîneur. C’est à moi de montrer que je mérite d’être ici."

Même pendant son absence de la sélection, Mandela Keita a continué à se remettre en question. "Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. J’essaie de contrôler ce que je peux contrôler sur le terrain et de faire de mon mieux. Si je ne suis pas sélectionné, cela signifie qu’il y a des choses que je peux améliorer. Je suis très critique envers moi-même et j’essaie de progresser chaque jour."





L’Italie l’a fait grandir mentalement

Selon lui, cette progression s’est surtout faite sur le plan mental : "Je pense être devenu beaucoup plus mature en Italie. Le passage de la Belgique à l’Italie n’a pas été facile au début. Vous avez peut-être vu mes premiers matchs : j’ai reçu deux cartons rouges. En Belgique comme en Italie, certains ont directement dit que c’était terminé pour moi. Mais grâce à cette expérience et au soutien du club, j’ai réussi à m’en sortir. Aujourd’hui, je suis ici et je suis fier de mon évolution."

Mandela Keita voit de nombreuses similitudes entre le Mark van Bommel qu’il a connu à l’Antwerp et le sélectionneur qu’il retrouve aujourd’hui avec la Belgique : "En réalité, il est exactement le même. Comme il a lui-même été un très grand joueur, il ressent aussi ce dont un groupe a besoin. Il communique très bien avec les joueurs et essaie de créer un esprit de famille."

Selon Mandela Keita, Mark van Bommel veut aussi rapidement apporter de la structure à l’équipe nationale. "Il essaie d’apporter de la stabilité et de l’organisation. Nous n’avons pas beaucoup de temps avant un match, donc il tente de faire passer ses idées le plus rapidement possible. J’espère que, contre l’Italie, nous pourrons déjà voir une différence petit à petit."

Mandela Keita garde de son passage à l’Antwerp un exemple très concret qui, selon lui, illustre parfaitement la manière de travailler de Mark van Bommel. Lors d’un match contre le Club de Bruges, il avait été remplacé après vingt minutes alors que l’Antwerp était mené 2-0.

"Pour moi, c’était évidemment un très gros coup dur. On pouvait avoir l’impression que j’étais la victime de la situation, mais ce n’était pas le cas. L’idée était en réalité de changer la dynamique du match. Nous avons finalement remporté cette rencontre 3-2."

Mark van Bommel était ensuite venu lui expliquer pourquoi il l’avait remplacé : "D’un point de vue tactique, c’était un très bon choix, mais en tant que joueur, tu n’es évidemment pas content quand tu dois sortir après vingt minutes. J’ai énormément apprécié qu’il vienne me l’expliquer. C’est tout lui. Il dira toujours la vérité. Ensuite, nous sommes devenus champions, donc au final, tout s’est bien terminé."

Mark van Bommel ne l’a pas personnellement appelé après être devenu sélectionneur. Mandela Keita trouve cela tout à fait logique : "Ce n’est pas le rôle d’un sélectionneur. Il ne doit pas appeler chaque joueur pour lui dire qu’il le suit. Nous devons être performants avec notre club, réaliser de bonnes prestations collectives et espérer que cela débouchera sur une sélection."