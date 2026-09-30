"Je suis là, plus que jamais" : Pep Guardiola apporte son soutien à Manchester City

977

Sous l’appellation de Fair Play Financier, les finances des clubs de football sont désormais contrôlées de près par l'UEFA et par les différents championnats, et ne peuvent plus dépenser comme bon leur semble, ni vivre au-dessus de leurs moyens. En théorie.