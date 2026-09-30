L'Écosse de Pocognoli humiliée à domicile, l'Espagne domine la Croatie : les résumés de Ligue des Nations

La deuxième journée de Ligue des Nations s'est poursuivie hier soir, avec notamment une petit claque infligée par la Suisse à l'Ecosse de Sébastien Pocognoli et un récital de l'Espagne contre la Croatie. Petit tour d'horizon des principaux résultats.

Après avoir partagé (0-0) en Slovénie, Sébastien Pocognoli s'apprêtait à vivre son premier match à domicile sur le banc écossais. Sa première dans un Hampden Park plein à craquer a malheureusement tourné au fiasco. Elle a été plombée par un premier quart d'heure désastreux. Et en particulier par une faute stupide de l'ancien Brugeois (et Ostendais) Jack Hendry.

Dans un premier temps, l'arbitre l'a sanctionné d'un penalty et d'une carte jaune. Avec le VAR, cela s'est transformé en un coup franc accompagné d'une carte rouge. L'Ecosse n'a pas gagné au change, car la Suisse a quand même marqué sur ledit coup franc, transformé par Ricardo Rodriguez, avant même que Sébastien Pocognoli n'ait pu réajuster son équipe tactiquement (12e, 0-1).

La Suisse fait tourner

Si ses troupes ont réagi dans un premier temps, l'infériorité numérique s'est rapidement fait ressentir, débouchant sur une fameuse maîtrise suisse (77% de possession sur l'ensemble de la rencontre, 23 tirs à 2 et 0,09 expected goal concédé).

La Tartan Army a couru après le ballon, concédant le but du break signé Nico Elvedi dix minutes après la reprise. Zeki Amdouni a ensuite éteint un semblant de suspense avec un troisième but dans les dix dernières minutes. L'Ecosse s'incline donc 0-3 et commence bien mal l'ère Pocognoli.

L'Espagne et l'Angleterre assurent

Dans les autres matchs de la soirée, on note la victoire tranquille de l'Espagne sur la Croatie (4-1). Lamine Yamal a ouvert le score après deux minutes. Les Croates ont tout de même réussi à égaliser à la demi-heure, mais Marc Pubill a immédiatement redonné l'avantage à la Roja. Yamal ont ensuite conforté la victoire espagnole dans la dernière demi-heure.





Dans l'autre match du groupe, l'Angleterre a retrouvé le chemin de la victoire en allant s'imposer 0-2 en République Tchèque. A onze contre dix depuis la 25e minute, les Three Lions ont attendu la deuxième mi-temps pour faire mouche, d'abord par Anthony Gordon, puis par Harry Kane. Enfin, notons la mauvaise soirée passée par Anthony Moris et nos voisins luxembourgeois, giflés 0-3 par l'Islande.