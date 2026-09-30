Le club d’un Diable Rouge annonce la nomination d’un nouvel entraîneur en pleine trêve internationale

Parme a annoncé la nomination de son nouvel entraîneur, Alberto Gilardino, ce mardi. Carlos Cuesta avait été licencié dimanche dernier et le club italien n’a ainsi pas traîné pour lui trouver un remplaçant. Mandela Keita fera la connaissance de son nouvel entraîneur à son retour du rassemblement des Diables Rouges.

Parme ne réalise pas un bon début de saison. Le club où évolue le Diable Rouge Mandela Keita a perdu trois rencontres, remporté un match et réalisé un match nul. La formation de Serie A figure actuellement à la 15e place du championnat italien avec quatre unités.

Après le licenciement de Carlos Cuesta, Alberto Gilardino a été nommé. Le technicien italien a paraphé un contrat jusqu’à la fin de la saison avec une option pour deux saisons supplémentaires.

"Champion du monde avec la sélection italienne en 2006, Alberto Gilardino effectue son retour à Parme après son passage comme joueur entre 2002 et 2005. Durant cette période, il a disputé 116 rencontres et inscrit 56 buts sous le maillot jaune et bleu", écrit Parme. "À l’issue de sa longue carrière de joueur, il s’est ensuite lancé dans une carrière d’entraîneur, passant par Rezzato, Pro Vercelli, le Genoa et Pise, avant de devenir aujourd’hui le nouvel entraîneur de Parme."

Le staff d'Alberto Gilardino

Alberto Gilardino est accompagné de Gaetano Caridi, qui occupe le rôle d’entraîneur adjoint, de Francesco Valiani comme collaborateur technique, d’Antonio Bovenzi à la préparation physique et de Mirco Vecchi au poste d’analyste vidéo.

"Le président Kyle J. Krause, le CEO Federico Cherubini ainsi que l’ensemble du club souhaitent la bienvenue la plus chaleureuse à Alberto Gilardino et à tout son staff pour le début de cette nouvelle aventure en jaune et bleu", conclut Parme dans un communiqué.





Pour son premier match, Alberto Gilardino fera face à un très grand défi. Son équipe se déplacera à Milan pour affronter l’Inter le samedi 10 octobre à 18h00.