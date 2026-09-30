"Le pire incident de l'histoire du football" : un poids lourd européen sort du bois dans l'affaire Balogun

La Coupe du Monde teintée de gigantisme à l'américaine a confirmé la direction que prend le football d'aujourd'hui. Une direction donnée par des décideurs mégalomanes. De plus en plus d'acteurs du ballon rond montent au créneau pour dénoncer cette mainmise. Aujourd'hui, c'est le président de la Liga Javier Tebas qui s'y colle. Avec toujours en mémoire l'affaire Balogun, qui avait permis à l'attaquant de Monaco de jouer contre les Diables.

Un joueur suspendu gracié par un appel de Donald Trump en droite ligne vers la FIFA : les Etats-Unis n'y pensaient pas, leur président l'a fait sans sourciller, se ventant même en conférence de presse d'avoir fait triompher le bons sens et la justice sportive.

Javier Tebas toujours aussi choqué

Cette connivence de la FIFA fait elle aussi beaucoup parler. Dans le cadre d'un congrès organisé à Londres par la FIFPro, le syndicat international des joueurs, le président de la Liga, Javier Tebas, s'est montré très critique, refusant de voir Gianni Infantino se faire réélire.

"Il s'agit du pire incident de l'histoire du football. Nous abordons des mois cruciaux pour le football, et nous ne devons absolument pas reproduire ce qui s'est passé lors du remplacement de Blatter par Infantino. Nous ne pouvons pas nommer d'autres personnes partageant les mêmes idées. Il est impératif que quelqu'un impulse le changement", estime-t-il, cité par Het Laatste Nieuws.

La FIFA s'est mise le monde du football à dos

L'affaire Balogun n'est finalement qu'une des nombreuses dérives de la FIFA. La volonté d'ouvrir la Coupe du Monde à 64 équipes et de multiplier les matchs est envisagée sans la moindre concertation.



"Quand on est à la tête de l’UEFA ou de la FIFA, où nos décisions ont un impact majeur, il faut parvenir à un consensus. La consultation ne suffit pas. Ils exposent leurs positions, on exprime ses préoccupations, et ensuite ils font ce qu’ils veulent. Ce n’est pas ainsi que cela devrait fonctionner", peste Tebas.