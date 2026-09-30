Mandela Keita très clair sur son ancien équipier Arthur Vermeeeren : "Les gens oublient un peu ça"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Mandela Keita très clair sur son ancien équipier Arthur Vermeeeren : "Les gens oublient un peu ça"
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2671

Mandela Keita et Arthur Vermeeren ont percé en même temps au plus haut niveau belge, remportant un titre de champions de Belgique. Mais alors que Vermeeren semblait promis à de plus hautes sphères que Keita, il est retourné à l'Antwerp cet été après des expériences ratées. Mandela Keita assure cependant que ce n'est qu'un contretemps.

Comment vois-tu la situation d’Arthur Vermeeren ?

Arthur est un très bon ami à moi. Beaucoup de choses se sont passées autour de lui ces dernières années, mais je pense que les gens oublient parfois qu’il est encore très jeune. Il a encore énormément de temps pour progresser. C’est un joueur qui atteindra de toute façon le très haut niveau.

Que cela arrive dans quelques années ou un peu plus tard ?

Oui, je ne sais pas. Mais j’ai toujours été fier de la manière dont il a tout géré et de la façon dont il a fait face à toutes ces situations.

Tu n’es donc pas surpris qu’il soit déjà de retour à l’Antwerp ?

Lire aussi… "Il dira toujours la vérité" : de retour chez les Diables Rouges, Mandela Keita retrouve Mark van Bommel

Je suis surtout très heureux qu’il puisse à nouveau accumuler du temps de jeu à l’Antwerp. C’est ce que tout joueur veut : jouer. Dans les autres clubs, les choses ne se sont malheureusement pas passées comme il le souhaitait, pour diverses raisons.

Tu t’attends à le revoir chez les Diables Rouges ?

Je suis certain qu’il sera à nouveau avec l’équipe nationale dans quelques années et qu’il atteindra également le très haut niveau.

As-tu peut-être fait un meilleur choix de carrière que lui, en ne rejoignant pas immédiatement un club du top absolu ?

Tout le monde est différent. J’aurais aussi pu me blesser ou avoir un entraîneur qui m’appréciait peut-être moins. Une décision de carrière dépend de très nombreux éléments. Et je pense qu’une part de chance intervient également. J’ai bien sûr eu de la chance et, grâce aux décisions que j’ai prises, j’en suis là aujourd’hui.

À l’époque, tu étais passé d'OHL à l’Antwerp. Quelle importance ce moment a-t-il eu pour ta carrière ?

Lorsque j’ai effectué ce transfert de Louvain à l’Antwerp, tout s’est passé très vite. J’avais parlé avec Mark et il m’avait clairement expliqué le plan : « Sois libre, joue ton jeu et bonne chance. » Ensuite, tout s’est enchaîné très rapidement.

À Louvain, les choses étaient un peu plus compliquées à ce moment-là ?

Oui, c’était plus difficile. Je jouais peu, je revenais tout juste d’une blessure et je ne parvenais pas à retrouver le rythme. Mes prestations n’étaient pas non plus très constantes. Un nouvel environnement m’a fait beaucoup de bien. Grâce à ça, j'ai été champion, j’ai remporté la Coupe et tout s’est déroulé de manière très positive. 

Était-ce donc aussi une question d’avoir le bon entraîneur au bon moment ?

Oui, exactement. J'aurais très bien pu ne pas rejoindre l'Antwerp et rester bloqué à Louvain. Mon parcours aurait peut-être été différent. 

keita vermeeren

Mais tu ne penses pas avoir fait de meilleurs choix qu'Arthur, par exemple ? 

Non, tout le monde est différent. À ce moment-là, Arthur pensait que ce qu’il faisait était le mieux pour lui et, de mon côté, je pensais que ce que je faisais était le mieux pour moi. Il est difficile de porter un jugement a posteriori. 

Tu parles souvent des personnes qui ont joué un rôle important dans ta carrière. Qui a eu le plus grand impact ?

Ma mère. Je n’ai grandi qu’avec elle. Elle a tout fait pour moi. Elle a tout sacrifié pour moi. Si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce à elle et à ma famille.

Tu as déjà évoqué les sacrifices qu’elle a consentis pour toi.

Oui. Elle a énormément fait pour moi. Tout ce qu’elle pouvait faire, elle l’a fait. Je lui en suis très reconnaissant. Sans elle, je ne serais pas là aujourd’hui. 

Il y a également eu un moment très particulier à Parme, le jour de ton anniversaire.

C’était le 10 mai, le jour de mon anniversaire, mais aussi la fête des Mères. Par hasard, elle se trouvait là et je ne savais pas qu’elle allait venir. Tout cela était une surprise. 

Et tu as marqué ce jour-là, ce qui ne t'arrive pas souvent !

Oui, j’ai eu la chance de marquer ce jour-là. C’est une journée inoubliable. Je n’avais encore jamais ressenti d’émotions aussi fortes. 

Cela devait être encore plus spécial pour toi, car tu sais tout ce qu’elle a fait pour toi.

Oui, bien sûr. Ma mère a tout fait pour moi. Lorsque vous êtes réunis un jour pareil et que vous parvenez en plus à marquer, vous ne l’oubliez jamais. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Mandela Keita

Plus de news

"Il dira toujours la vérité" : de retour chez les Diables Rouges, Mandela Keita retrouve Mark van Bommel Interview

"Il dira toujours la vérité" : de retour chez les Diables Rouges, Mandela Keita retrouve Mark van Bommel

16:04
Il n’a pas forcément laissé de bons souvenirs aux Diables : voici l’arbitre de Belgique-Turquie

Il n’a pas forcément laissé de bons souvenirs aux Diables : voici l’arbitre de Belgique-Turquie

18:00
"Ils n’ont plus le crédit d’avant" : un ancien Diable Rouge analyse la situation de De Bruyne et Lukaku

"Ils n’ont plus le crédit d’avant" : un ancien Diable Rouge analyse la situation de De Bruyne et Lukaku

16:40
1
Les Diables et la galère du 9 : erreur de sélection ou conséquence des méformes individuelles ? Analyse

Les Diables et la galère du 9 : erreur de sélection ou conséquence des méformes individuelles ?

14:30
1
Proche de Pierre Sage, première opportunité chez les pros : qui est Karim Mokeddem, T1 des U23 d'Anderlecht ? Analyse

Proche de Pierre Sage, première opportunité chez les pros : qui est Karim Mokeddem, T1 des U23 d'Anderlecht ?

19:30
Le club d’un Diable Rouge annonce la nomination d’un nouvel entraîneur en pleine trêve internationale

Le club d’un Diable Rouge annonce la nomination d’un nouvel entraîneur en pleine trêve internationale

19:00
Le Standard prolonge le contrat d'un international espoirs

Le Standard prolonge le contrat d'un international espoirs

18:30
"Il doit y avoir du respect par rapport à l’hymne adverse" : Obelgix regrette les sifflets contre la France Interview

"Il doit y avoir du respect par rapport à l’hymne adverse" : Obelgix regrette les sifflets contre la France

13:30
Le propriétaire d’un club de football abattu d’une balle dans la tête

Le propriétaire d’un club de football abattu d’une balle dans la tête

17:20
Après les sifflets au Stade Roi Baudouin, une association française appelle au respect des hymnes

Après les sifflets au Stade Roi Baudouin, une association française appelle au respect des hymnes

14:00
1
Après l’Union, un autre club européen prend une décision forte face à l’Hapoël Beer-Sheva

Après l’Union, un autre club européen prend une décision forte face à l’Hapoël Beer-Sheva

15:40
6
"Je suis là, plus que jamais" : Pep Guardiola apporte son soutien à Manchester City

"Je suis là, plus que jamais" : Pep Guardiola apporte son soutien à Manchester City

15:11
Voici le calendrier des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique

Voici le calendrier des 1/16es de finale de la Coupe de Belgique

15:03
"Il doit faire mieux" : l’avenir de Radja Nainggolan au Patro Eisden incertain

"Il doit faire mieux" : l’avenir de Radja Nainggolan au Patro Eisden incertain

15:00
Six Diables ont fait leurs débuts en D1B, mais pas un seul Mauve : où restent les RSCA Futures ?

Six Diables ont fait leurs débuts en D1B, mais pas un seul Mauve : où restent les RSCA Futures ?

12:00
Nouveau patron de la défense des Diables, Nathan Ngoy ne se cache pas : "Sclessin ? C'est chez moi, j'ai hâte" Interview

Nouveau patron de la défense des Diables, Nathan Ngoy ne se cache pas : "Sclessin ? C'est chez moi, j'ai hâte"

11:40
1
"Le pire incident de l'histoire du football" : un poids lourd européen sort du bois dans l'affaire Balogun

"Le pire incident de l'histoire du football" : un poids lourd européen sort du bois dans l'affaire Balogun

11:20
Grande première pour Tawfik Bentayeb, Lukáš Ambros au duel avec une star du Real

Grande première pour Tawfik Bentayeb, Lukáš Ambros au duel avec une star du Real

13:00
Nicolas Raskin toujours dans le viseur d'un club où évolue déjà un Diable Rouge

Nicolas Raskin toujours dans le viseur d'un club où évolue déjà un Diable Rouge

08:30
🎥 Le staff a dû bondir : un joueur de l'Union victime d'un tacle crapuleux en sélection

🎥 Le staff a dû bondir : un joueur de l'Union victime d'un tacle crapuleux en sélection

11:00
Thibaut Courtois nommé pour remporter une récompense individuelle au Real Madrid

Thibaut Courtois nommé pour remporter une récompense individuelle au Real Madrid

08:00
Les Diablotins à l'Euro ? Une finale pour la première place : "Ils ne vont pas se découvrir d'emblée mais..."

Les Diablotins à l'Euro ? Une finale pour la première place : "Ils ne vont pas se découvrir d'emblée mais..."

10:30
Sébastien Pocognoli plombé par un ancien de Pro League : "Un carton rouge pour nous tous"

Sébastien Pocognoli plombé par un ancien de Pro League : "Un carton rouge pour nous tous"

10:00
2
Soulagement pour Vitor Bruno : un absent de longue date de retour à l'entraînement d'Anderlecht

Soulagement pour Vitor Bruno : un absent de longue date de retour à l'entraînement d'Anderlecht

09:30
Officiel : encore à l'Union la saison dernière, il signe en D1 Amateur

Officiel : encore à l'Union la saison dernière, il signe en D1 Amateur

09:00
Le "Van Bommel-ball" s’installe petit à petit et convainc déjà Tielemans et Mechele

Le "Van Bommel-ball" s’installe petit à petit et convainc déjà Tielemans et Mechele

23:00
1
Officiel : l'un des meilleurs joueurs de la dernière saison de Pro League retrouve enfin un club

Officiel : l'un des meilleurs joueurs de la dernière saison de Pro League retrouve enfin un club

07:30
L'Écosse de Pocognoli humiliée à domicile, l'Espagne domine la Croatie : les résumés de Ligue des Nations

L'Écosse de Pocognoli humiliée à domicile, l'Espagne domine la Croatie : les résumés de Ligue des Nations

07:00
Les statistiques ne mentent pas : la France a été au-dessus de la Belgique Analyse

Les statistiques ne mentent pas : la France a été au-dessus de la Belgique

21:00
Pourquoi Anderlecht pourrait avoir du mal à conserver Ali Maamar Analyse

Pourquoi Anderlecht pourrait avoir du mal à conserver Ali Maamar

22:30
Nouvel investissement important pour Thibaut Courtois : "Ça a toujours été quelque chose que j’ai suivi"

Nouvel investissement important pour Thibaut Courtois : "Ça a toujours été quelque chose que j’ai suivi"

29/09
🎥 Les Diablotins s’imposent timidement face au Pays de Galles

🎥 Les Diablotins s’imposent timidement face au Pays de Galles

21:53
"Il a été clair sur ce qu'il voulait" : Pierre Kalulu détaille le plan de Zidane face aux Diables

"Il a été clair sur ce qu'il voulait" : Pierre Kalulu détaille le plan de Zidane face aux Diables

21:30
"Nous méritions le match nul" : Brandon Mechele frustré du résultat, mais retient du positif

"Nous méritions le match nul" : Brandon Mechele frustré du résultat, mais retient du positif

29/09
2
OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouvel entraîneur pour les RSCA Futures après le licenciement de Jelle Coen

OFFICIEL : Anderlecht recrute un nouvel entraîneur pour les RSCA Futures après le licenciement de Jelle Coen

20:23
"Sur un match, tout est possible" : Virton prêt à créer l'exploit face au KRC Genk en Coupe de Belgique ?

"Sur un match, tout est possible" : Virton prêt à créer l'exploit face au KRC Genk en Coupe de Belgique ?

29/09

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 2
Serbie Serbie 1-2 Pays-Bas Pays-Bas
Danemark Danemark 2-0 Pays de Galles Pays de Galles
Norvège Norvège 1-2 Portugal Portugal
Allemagne Allemagne 0-1 Grèce Grèce
Turquie Turquie 1-4 Italie Italie
Belgique Belgique 0-1 France France
République tchèque République tchèque 0-2 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 4-1 Croatie Croatie

Dernières réactions

Union 60 Union 60 a propos de Impossible en Belgique : on sait enfin où l'Union 'recevra' l'Hapoel Beer Sheva El Malvario El Malvario a propos de Les Diables et la galère du 9 : erreur de sélection ou conséquence des méformes individuelles ? El Malvario El Malvario a propos de Sébastien Pocognoli plombé par un ancien de Pro League : "Un carton rouge pour nous tous" Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de "Ils n’ont plus le crédit d’avant" : un ancien Diable Rouge analyse la situation de De Bruyne et Lukaku Union 60 Union 60 a propos de Après les sifflets au Stade Roi Baudouin, une association française appelle au respect des hymnes El Malvario El Malvario a propos de Nouveau patron de la défense des Diables, Nathan Ngoy ne se cache pas : "Sclessin ? C'est chez moi, j'ai hâte" Eric Stevens Eric Stevens a propos de Vincent Mannaert n'est plus le directeur sportif de l'URBSFA, il occupera désormais un nouveau poste important Eric Stevens Eric Stevens a propos de 🎥 La France aurait-elle dû obtenir un penalty ? "Nathan Ngoy joue avec les limites" Eric Stevens Eric Stevens a propos de "Nous méritions le match nul" : Brandon Mechele frustré du résultat, mais retient du positif Union 60 Union 60 a propos de La Belgique pourrait bientôt être dépassée au classement FIFA Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved