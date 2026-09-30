Mandela Keita très clair sur son ancien équipier Arthur Vermeeeren : "Les gens oublient un peu ça"

Mandela Keita et Arthur Vermeeren ont percé en même temps au plus haut niveau belge, remportant un titre de champions de Belgique. Mais alors que Vermeeren semblait promis à de plus hautes sphères que Keita, il est retourné à l'Antwerp cet été après des expériences ratées. Mandela Keita assure cependant que ce n'est qu'un contretemps.

Comment vois-tu la situation d’Arthur Vermeeren ?

Arthur est un très bon ami à moi. Beaucoup de choses se sont passées autour de lui ces dernières années, mais je pense que les gens oublient parfois qu’il est encore très jeune. Il a encore énormément de temps pour progresser. C’est un joueur qui atteindra de toute façon le très haut niveau.

Que cela arrive dans quelques années ou un peu plus tard ?

Oui, je ne sais pas. Mais j’ai toujours été fier de la manière dont il a tout géré et de la façon dont il a fait face à toutes ces situations.

Tu n’es donc pas surpris qu’il soit déjà de retour à l’Antwerp ?



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Je suis surtout très heureux qu’il puisse à nouveau accumuler du temps de jeu à l’Antwerp. C’est ce que tout joueur veut : jouer. Dans les autres clubs, les choses ne se sont malheureusement pas passées comme il le souhaitait, pour diverses raisons.

Tu t’attends à le revoir chez les Diables Rouges ?

Je suis certain qu’il sera à nouveau avec l’équipe nationale dans quelques années et qu’il atteindra également le très haut niveau.

As-tu peut-être fait un meilleur choix de carrière que lui, en ne rejoignant pas immédiatement un club du top absolu ?

Tout le monde est différent. J’aurais aussi pu me blesser ou avoir un entraîneur qui m’appréciait peut-être moins. Une décision de carrière dépend de très nombreux éléments. Et je pense qu’une part de chance intervient également. J’ai bien sûr eu de la chance et, grâce aux décisions que j’ai prises, j’en suis là aujourd’hui.

À l’époque, tu étais passé d'OHL à l’Antwerp. Quelle importance ce moment a-t-il eu pour ta carrière ?

Lorsque j’ai effectué ce transfert de Louvain à l’Antwerp, tout s’est passé très vite. J’avais parlé avec Mark et il m’avait clairement expliqué le plan : « Sois libre, joue ton jeu et bonne chance. » Ensuite, tout s’est enchaîné très rapidement.

À Louvain, les choses étaient un peu plus compliquées à ce moment-là ?

Oui, c’était plus difficile. Je jouais peu, je revenais tout juste d’une blessure et je ne parvenais pas à retrouver le rythme. Mes prestations n’étaient pas non plus très constantes. Un nouvel environnement m’a fait beaucoup de bien. Grâce à ça, j'ai été champion, j’ai remporté la Coupe et tout s’est déroulé de manière très positive.

Était-ce donc aussi une question d’avoir le bon entraîneur au bon moment ?

Oui, exactement. J'aurais très bien pu ne pas rejoindre l'Antwerp et rester bloqué à Louvain. Mon parcours aurait peut-être été différent.

Mais tu ne penses pas avoir fait de meilleurs choix qu'Arthur, par exemple ?

Non, tout le monde est différent. À ce moment-là, Arthur pensait que ce qu’il faisait était le mieux pour lui et, de mon côté, je pensais que ce que je faisais était le mieux pour moi. Il est difficile de porter un jugement a posteriori.

Tu parles souvent des personnes qui ont joué un rôle important dans ta carrière. Qui a eu le plus grand impact ?

Ma mère. Je n’ai grandi qu’avec elle. Elle a tout fait pour moi. Elle a tout sacrifié pour moi. Si j’en suis là aujourd’hui, c’est grâce à elle et à ma famille.

Tu as déjà évoqué les sacrifices qu’elle a consentis pour toi.

Oui. Elle a énormément fait pour moi. Tout ce qu’elle pouvait faire, elle l’a fait. Je lui en suis très reconnaissant. Sans elle, je ne serais pas là aujourd’hui.

Il y a également eu un moment très particulier à Parme, le jour de ton anniversaire.

C’était le 10 mai, le jour de mon anniversaire, mais aussi la fête des Mères. Par hasard, elle se trouvait là et je ne savais pas qu’elle allait venir. Tout cela était une surprise.

Et tu as marqué ce jour-là, ce qui ne t'arrive pas souvent !

Oui, j’ai eu la chance de marquer ce jour-là. C’est une journée inoubliable. Je n’avais encore jamais ressenti d’émotions aussi fortes.

Cela devait être encore plus spécial pour toi, car tu sais tout ce qu’elle a fait pour toi.

Oui, bien sûr. Ma mère a tout fait pour moi. Lorsque vous êtes réunis un jour pareil et que vous parvenez en plus à marquer, vous ne l’oubliez jamais.