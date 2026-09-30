Nicolas Raskin toujours dans le viseur d'un club où évolue déjà un Diable Rouge

Besiktas n’a pas oublié Nicolas Raskin, qui évolue toujours du côté des Rangers. Après avoir déjà tenté de signer le Diable Rouge lors du dernier mercato estival, le club turc serait toujours intéressé et devrait à nouveau tenter de l’attirer en janvier prochain.

Besiktas, où évolue un certain Leandro Trossard depuis cet été, avait déjà tenté d’attirer Nicolas Raskin dans les derniers jours du mercato estival. Les négociations n’avaient finalement pas débouché sur un transfert. Nicolas Raskin avait ensuite expliqué qu’il s’était mentalement préparé à un départ, avant de rapidement tourner la page une fois le marché refermé.

Selon le média turc Fotomaç, le milieu belge de 25 ans figure désormais à nouveau tout en haut de la liste de Besiktas pour le mercato hivernal. Le club aurait volontairement gardé le dossier ouvert et souhaiterait reprendre les discussions aussi bien avec l’entourage de Nicolas Raskin qu’avec les Rangers.

Besiktas veut renforcer son milieu de terrain

Ce regain d’intérêt pour Nicolas Raskin est également lié à la situation actuelle dans l’entrejeu. Besiktas ne serait pas totalement satisfait de Wilfred Ndidi, l’ancien joueur du KRC Genk, et pourrait envisager un départ du Nigérian si une offre intéressante arrive en janvier.

L’entraîneur Vincenzo Italiano souhaiterait également disposer d’une solution supplémentaire au poste de milieu défensif. Salih Özcan assume actuellement beaucoup de responsabilités dans ce secteur et Besiktas veut davantage de possibilités. Nicolas Raskin est donc présenté comme la priorité.

Une nouvelle tentative prévue en janvier

Un transfert est encore loin d’être bouclé. Selon Fotomaç, le prix demandé par les Rangers et le montant que Besiktas sera prêt à investir seront déterminants. Nicolas Raskin est encore sous contrat à Glasgow jusqu’à l’été 2028 et sa valeur marchande est estimée à 17 millions d’euros.



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Le Diable Rouge a déjà disputé neuf rencontres avec les Rangers cette saison. Il reste également bien présent en équipe nationale. Nicolas Raskin était titulaire face à l’Italie et avait joué 74 minutes lors de la victoire 0-2. Face à la France, il est entré en cours de match.