Interview Nouveau patron de la défense des Diables, Nathan Ngoy ne se cache pas : "Sclessin ? C'est chez moi, j'ai hâte"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur des Diables Rouges
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Nouveau patron de la défense des Diables, Nathan Ngoy ne se cache pas : "Sclessin ? C'est chez moi, j'ai hâte"
Photo: © photonews
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Encore une bonne prestation pour Nathan Ngoy au sein de l'axe central des Diables Rouges. Le joueur du LOSC estime que la Belgique aurait dû se montrer "plus méchante" lundi soir au Stade Roi Baudouin et ne cache pas sa hâte à l'idée de retrouver son "chez lui", le stade de Sclessin, vendredi soir à l'occasion de la réception de la Turquie dans le cadre de cette troisième journée de Ligue des Nations.

Willian Pacho - Toby Alderweireld à l'Antwerp. Nathan Ngoy - Brandon Mechele chez les Diables Rouges. Un jeune, un "vieux". Deux défenseurs solides. C'est comme cela que Mark Van Bommel construit son axe central défensif. "Ses principes sont un peu les mêmes qu'à l'Antwerp, c'est logique", acquiesçait Nathan Ngoy dans la zone mixte du Stade Roi Baudouin, lundi soir.

Révélé par Rudi Garcia en équipe nationale, le Bruxellois qui avait d'abord rejoint le FC Brussels et le Sporting d'Anderlecht avant d'exploser au Standard compte déjà dix sélections chez les Diables Rouges et était à créditer, encore, d'une bonne prestation, malgré une poussée qui aurait pu valoir penalty avant la pause.

Les Diables n'ont pas été assez méchants

"Il y avait la place ce soir. On a eu des opportunités, mais on n'a pas su aller chercher ce but. Ce qui a fait la différence ? On doit être plus méchants en fin de match, on doit couper l'action et concrétiser au moins une de nos occasions offensivement", regrettait le joueur du LOSC.

"Méchant", ou plutôt dur sur l'homme, Nathan Ngoy l'a été, comme à son habitude. On ne peut pas effectivement dire la même chose de Maxim De Cuyper qui, après avoir remplacé Joaquin Seys en fin de match, a laissé filer Michael Olise comme s'il avait déjà perdu ses réflexes de défenseur depuis qu'il évolue un cran plus haut sous les couleurs de Brighton.

Les principes clairs de Mark Van Bommel

De quoi faire perdre à la Belgique un point qui aurait été gagné au courage face à cette séduisante Équipe de France, qui n'avait rien d'une équipe B malgré les forces présentes sur le banc et montées en fin de match. De nombreux journalistes français estimaient d'ailleurs lundi soir que les Bleus avaient été meilleurs à Bruxelles qu'en Turquie, lors de leur premier match sous les ordres de Zinédine Zidane.

"Ce que nous demande Mark Van Bommel est clair et ça se voit sur le terrain. On joue en équipe, on suit le plan de jeu à la perfection et ça nous facilite la vie sur le terrain. Je pense que tout le monde peut voir son impact. On va presser, on va chercher notre adversaire et on montre aussi de la personnalité avec le ballon."

Nathan Ngoy a hâte de revenir "chez lui" à Sclessin

De la personnalité, à l'image des remontées de balle de Nathan Ngoy, qui n'hésite pas à reproduire ce qu'il faisait déjà très bien sur les pelouses de Pro League : casser des lignes, que ça soit par la course ou par la passe longue, et se projeter. Dans quel cas Roméo Lavia venait prendre temporairement sa position dans la défense.

"On se connaît très bien. On a joué longtemps ensemble et c'est un garçon très intelligent. Un magnifique footballeur, ce qu'il nous a encore montré ce soir. C'est un régal de jouer avec lui, mais c'est un régal de jouer avec (Nicolas) Raskin aussi. C'est un régal de jouer avec tout le monde. On a une grosse équipe, je suis content de jouer avec tous ces grands joueurs."

Jouer, probablement toute la partie, Nathan Ngoy devrait aussi en avoir le droit vendredi soir, dans son ancien stade, celui du Standard, contre la Turquie. Un privilège que n'aura pas Diego Moreira, suspendu. "Je n'aime pas dire qu'un match est plus spécial qu'un autre. Mais je dois l'avouer, c'est chez moi. J'ai hâte d'y être", a souri celui qui a porté les couleurs "Rouches" à 53 reprises en match officiel.

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