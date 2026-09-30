Officiel : encore à l'Union la saison dernière, il signe en D1 Amateur

Depuis son passage à l'Union Saint-Gilloise, Jens Teunckens était sans club. L'ancien quatrième gardien de David Hubert a retrouvé de l'embauche. Le voici nouveau portier de Tessenderlo, pensionnaire de D1 VV.

Il y a un peu moins d'un an, Jens Teunckens était déjà sans club lorsque l'Union a surpris en le mettant sous contrat jusqu'en fin de saison. Les Unionistes cherchaient un quatrième gardien - notamment pour le bon déroulement des entraînements - et l'avaient trouvé sur le marché des joueurs libres.

L'ancien portier du Club de Bruges, de l'Antwerp, du Lierse, Larnaca et Waalwijk s'était parfaitement intégré au Parc Duden. Bien qu'il n'ait disputé aucun match, sa mentalité et son caractère en avaient fait un membre du groupe à part entière.

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Mais cet été, cela ne l'a guère aidé pour retrouver un club. Celui qui avait autrefois été invité par Roberto Martinez à s'entraîner avec les Diables Rouges a donc vécu le début de saison à l'écart, libre de tout contrat.

Il faut désormais en parler au passé : le joueur de 28 ans a retrouvé de l'embauche à Tessenderlo, club de D1 Amateur du nord du pays. Les Limbourgeois n'ont pas idéalement commencé la saison (5 points sur 12) et se cherchaient un gardien supplémentaire.

De l'expérience à revendre pour Tessenderlo

Une manière de boucler la boucle : Teunckens a frappé ses premiers ballons du côté de Genenbos Sport, à cinq kilomètres de Tessenderlo et habite encore aujourd'hui à 500 mètres à vol d'oiseau du Sportpark, le stade qui accueille l'équipe première.





Il s'épargne donc les longs trajets de la saison dernière jusqu'à Bruxelles : "Je suis fier de jouer désormais au Thes'. Même si c’est la première fois que je rejoins le club, j’ai déjà l’impression de rentrer à la maison. Dès le premier jour, je donnerai tout pour le club, mes coéquipiers et les supporters", s'enthousiasme-t-il sur le site internet du club.